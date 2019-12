Hoy en La Voz: Las inspecciones en edificios de más de 50 años; la droga oculta en el casco del narcosubmarino; y mucho más

0

02/12/2019

A Fondo

Urbanismo bajo la lupa. Los 360.000 edificios de más de 50 años que hay en Galicia deberán pasar una inspección obligatoria en los próximos meses con motivo del decreto de evaluación que tramita la Xunta y que se aprobará próximamente. Estos controles dispararán las derramas. El coste del informe que realizarán los arquitectos dependerá de varios factores y a mayores estarán las obras que haya que realizar, si es el caso. La Administración autonómica ya han anunciado que destinará 12,7 millones a ayudas.

Cuando el decreto del Gobierno gallego entre en vigor, sobre los arquitectos recaerá buena parte de la responsabilidad de la elaboración de esos informes. «Proponemos un calendario por tramos para que la implantación sea más viable», dice Elena Ampudia, decana del colegio gallego.

Hoy en La Voz

«Me quedo con el calor y las lágrimas de tanta gente buena de Galicia», dice hoy Juan Carlos Quer en su primera entrevista tras la triple condena al asesino de su hija Diana. Cree que en el fallo del jurado popular hay fundamentos para condenar a José Enrique Abuín Gey a prisión permanente revisable: «El violador del estilete, del ascensor, del Eixample o el Chicle justifican la ley actual». Fatigado pero con esperanzas, Juan Carlos Quer sabe que ahora, tras el veredicto del jurado, solo necesita descanso y fuerzas para cuidar a su otra hija, Valeria. Aquí puedes leer la entrevista completa.

Los vecinos de Asados, Rianxo, tampoco quieren volver a ver al Chicle libre: «Que o garden ben alá onde o teñen e que tiren coa chave».

Una semana después de ser localizado y apresado en las costas gallegas el narcosubmarino sigue siendo noticia. Hoy te contamos que una nueva y profunda inspección en tierra firme ha revelado la presencia de más droga oculta en el casco.

Hablamos ahora de economía. La quiebra de Pescanova busca culpables. El macrojuicio arranca hoy en Madrid con 20 procesados, 1.800 personados, medios centenar de testigos y tres informes periciales en busca de los responsables a un agujero de casi 4.000 millones. En esta infografía puedes ver a los principales imputados (entre ellos Manuel Fernández de Sousa), los delitos que se les imputan y las peticiones de prisión y multas para cada uno.

Iberdrola también cerrará las dos centrales de carbón que le quedan, en Asturias y Palencia, y sustituirá las térmicas por instalaciones renovables.

Comprar un piso para alquilar es 60 veces más rentable que un depósito. Y es que el ladrillo es la inversión más rentable. Te contamos también que la política de tipos bajos ha laminado el rendimiento de productos refugio como depósitos o renta fija. La inversión conservadora ya no renta, el dinero pide riesgo.

Del fin de semana también recuperamos la crónica económica: Cuidado con Hacienda, puede que vaya a por usted.

Dejamos la economía y abrimos página política. Mañana se celebra la sesión constitutiva de las Cortes y el PSOE propone a dos mujeres para presidir ambas Cámaras: Meritxell Batet, una diputada rebelde para el Congreso; y Pillar Llop, una jueza especialista en violencia contra las mujeres para el Senado.

Rajoy, que publica en breve el libro con la crónica personal de su etapa en la Moncloa, dio este fin de semana su primera entrevista tras dejar el Gobierno. «Todos me pedían que me moviera, no me moví y fue mejor», destaca.

También son noticia las polémicas palabras de Xosé Manuel Beiras en TV3, donde se enfrentó a la periodista Anna Grau: «El ataque a votantes indefensos el 1-0 fue fascismo como el de los nazis».

Nos vamos a las carreteras. Un joven salvó ayer la vida tras invadir con su coche las vías y ser arrollado por el tren en Bergondo. El ocupante del coche, que dio positivo en alcohol y drogas, fue evacuado con una herida en la cabeza.

Bastante cerca, en Culleredo, un conductor ebrio arrolló cinco farolas en el paseo de O Burgo. Dio positivo y afronta un delito contra la seguridad del tráfico.

Marta Ortega y Carlos Torretta estuvieron este fin de semana en la Madrid Horse Week disfrutando de la hípica y allí se pudo ver la primera imagen de la hija de Amancio Ortega luciendo embarazo.

Hoy habrá chubascos ocasionales en A Mariña pero en el resto de Galicia el día será seco y en buena parte de la comunidad soleado después del diluvio de noviembre que ha vuelto a reabrir un viejo debate: ¿dónde llueve más?. Esta es la verdad sobre la lluvia en Galicia.

Los bomberos de Vigo, 4 meses en huelga atados de pies y manos por el decreto. Esperan aún la publicación de la oferta pública de empleo pendiente desde el 2017.

El polvorín del piragüismo hacia Tokio. A menos de ocho meses para los Juegos, la federación dilata el sistema para elegir los palistas, que no saben ni cuándo, ni en qué distancias deben rendir para consolidar las plazas que ya ganaron.

El coordinador parental: ayuda para los divorcios que acaban «en la UVI»

Mientras dormías

En las últimas horas hemos conocido que The Ritz Carlton ha hecho oficial la toma de control de Barreras. Asume el mando en el astillero con una nueva dirección, para acabar su crucero, otros barcos viables y conseguir proyectos nuevos.

Galicia en 313 concellos

En la localidad ourensana de Pereiro de Aguiar tuvo lugar este fin de semana un partido de homenaje al joven cazador fallecido en Chandrexa de Queixa: «A Víctor siempre lo querías a tu lado».

En Santiago han sido condenados 5 piquetes por boicotear una clase de la USC en una huelga. Tendrán que pagar 150 euros de multa cada uno por coaccionar a un catedrático al que también insultaron.

En A Coruña fue noticia este fin de semana una taxista que aprovechó un despiste para robarle un teléfono móvil a un cliente.

En Vigo el Concello aprobó las extras de Navidad y también las bufandas luminosas para los dinosetos.

Opinión

«Sobre climas, feminismos e igualdades». Xosé Luís Barreiro Rivas escribe hoy en La Voz: «Porque cada vez que partimos en trozos la gestión del bien común, y separamos los impulsos de sus costes y responsabilidades, dejamos de hacer política para encomendarnos al barullo».

Lo más destacado de los deportes

El Lugo deja al Dépor aún más tocado. El equipo rojiblanco respondió a las acometidas un equipo blanquiazul al que el empate le acerca más al pozo de la Segunda B. Tras el encuentro, Peru Nolaskoain se mostró así de sincero y de contundente en Instagram: «No le ganamos un partido ni a la ONCE, es increíble lo malos que somos». Y es que este Dépor ya es el peor de la historia. En clave de opinión analiza la situación Pedro Barreiros en el artículo «Sufrir y cantar».

El Dépor fememino es la otra cara de la moneda. Tere llevó ayer al equipo a otra dimensión ya que un golazo de la gallega tumbó al Sevilla.

La meritocracia se instala en el Celta. Las decisiones valientes marcan las formaciones, los cambios y las apuestas tácticas de Óscar.

Hoy será noticia

El futuro del clima se decide desde hoy en Madrid. Sin más tiempo que perder, la cumbre de la ONU apremia a los países a alcanzar objetivos mucho más ambiciosos para contrarrestar el acelerado calentamiento del planeta. Aquí te recordamos pequeñas acciones del día a día para salvar el planeta.