Alberto Varela, nuevo presidente de la Fegamp: «Todos temos a obriga de deixarlle unha vida mellor aos que veñen detrás»

La Voz de Galicia

29/11/2019

Sin otra candidatura que le hiciese competencia, el alcalde de Vilagarcía, el socialista Alberto Varela, fue elegido presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en una asamblea xeral de la entidad que reúne a los 313 concellos gallegos y en la que el regidor vilagarciano cogió el testigo que le cedió Alfredo García, alcalde de O Barco y representante del organismo intermunicipal en los últimos cuatro años. Al tener el PSOE mayoría en los concellos, no se registraron sorpresas en las votaciones; la directiva encabezada por Varela resultó elegida con 1.560 votos a favor, 20 en contra y otras 20 abstenciones.

En un acto al que asistieron regidores y concejales de toda Galicia, además de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, Varela tomó posesión del cargo flanqueado por el presidente saliente, Alfredo García, por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y por el vicepresidente Alfonso Rueda.

Núñez Feijoo tomó la palabra para, antes que nada, rendir homenaje a dos alcaldes: al que dejaba la presidencia de la Fegamp, Alfredo García, del que destacó su capacidad de diálogo y su cooperación institucional, y al primer alcalde de la democracia en Vigo, Manoel Soto, fallecido recientemente y al que erigió como representante de unos tiempos de transición que «nunca louvaremos dabondo». El presidente de la Xunta puso el municipalismo como ejemplo de democracia y de cooperación, de ahí el nacimiento de una entidad como la Fegamp. A todos los alcaldes les recordó que el deber del político es servir al ciudadano y que «a nosa primeira militancia é o veciño». No desaprovechó la ocasión Feijoo para reclamar al Gobierno central, una vez más, la deuda pendiente con Galicia, una deuda que, recordó, se le debe no solo a la comunidad autónoma sino también a sus concellos, porque «o Estado somos todos».

Alberto Varela agradeció el nombramiento a las personas que le votaron y también a su partido, el PSOE, por haber confiado en él. Asumió el cargo «con honra e humildade» y destacó la labor de su antecesor en los últimos cuatro años. El alcalde de Vilagarcía recordó que, cuando iniciaron su camino los primeros concellos democráticos, él no tenía más que 4 años, por lo que, subrayó, «ás veces non somos conscientes» del legado «dos nosos avós e dos nosos pais, que nos deixaron unha vida mellor da que eles gozaron e ás veces sufriron». Varela reclamó para los concellos «máis autonomía» a fin de prestar los servicios que se les exige, en muchas ocasiones, sin medios, y puso como ejemplo la educación y las necesidades de los colegios, donde resulta muy difícil explicar a los vecinos qué es mantenimiento y qué es obra, qué es competencia municipal y qué es competencia autonómica, porque los vecinos siempre recurren al concello: «Somos a cara visible do sistema público». El regidor socialista escogió el suyo propio, Vilagarcía, como símbolo de entendimiento en el ámbito municipal, porque por él pasaron gobiernos de todos los colores que fueron capaces de alcanzar acuerdos y formar coaliciones: «Hai que fixarse nos concellos para ver que todo, ou case todo, está inventado», subrayó en clara referencia a las alianzas que se tejen en la izquierda para conformar un Gobierno estatal.

En una proyección democrática de 40 años que va «dende a tenda de barrio ao comercio on line» pero también «ás luces de Nadal», Varela recordó a los alcaldes que «por riba de ideoloxías e de intereses locais ou mesmo persoais, todos e todas os que estamos aquí temos unha obriga superior, moral: deixarlle aos que veñen detrás un país e unha vida mellor que a que recibimos, como por nós fixeron os que nos antecederon. Nesa tan intensa e apaixoante tarefa conto con vós e contades conmigo».