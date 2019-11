El PSdeG solo retirará la moción de censura en Mugardos si EU releva a la alcaldesa

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 28/11/2019 13:18 h

El PSdeG-PSOE le ha dado una vuelta de tuerca más a la moción de censura registrada junto al PP en Mugardos para desbancar a la alcaldesa de Esquerda Unida (EU), Pilar Díaz, después de que esta dinamitara el pacto de gobierno con los socialistas al retirarle las competencias a su primer teniente de alcalde, José Ángel Martínez. Ofrecen una salida, pero a la regidora le costaría el puesto.

La agrupación socialista local mostró su disposición a permitir que EU conserve el bastón de mando en el Concello, e incluso a participar en la gobernabilidad mediante un acuerdo, pero ponen una condición sobre la mesa: la renuncia de Pilar Díaz, lo que le daría capacidad a Esquerda Unida de decidir el nombre del nuevo alcalde o alcaldesa.

El PSOE mugardés ya hizo llegar su propuesta a los órganos de dirección del partido, que no ven con buenos ojos el participar en una operación que le pueda dar la alcaldía al PP, aunque empatizan con las razones que movieron al grupo municipal a tomar su decisión.

Y es que, para los socialistas de Mugardos, ya no es posible dialogar o cerrar acuerdo alguno con Pilar Díaz, cuyas maneras «arbitrarias e caprichosas», dicen sus detractores, son conocidas por todos los grupos políticas. Díaz lleva veinte años siendo concejala en Mugardos y protagonizó un historial lleno de vaivenes. En el 2011, firmó un acuerdo para darle la alcaldía al PP, aunque se desmarcó del mismo días antes de la investidura. En el 2016 accede a la alcaldía mediante una moción de censura apoyada por el BNG y los independientes de ICM, a los que acabó expulsando de su gobierno. Los votos del PSdeG fueron decisivos para darle nuevamente la alcaldía el pasado mayo, pues de lo contrario el regidor sería Juan Domingo de Deus (PP), candidato de la lista más votada. Pero tras su investidura, denuncian los socialistas, Pilar Díaz ya les advirtió que no cumpliría lo pactado y que no aceptaría el reparto de competencias.

Pilar Díaz ha dejado de ser confiable para un PSdeG que ahora está decidido a tomar represalias, pero ofreciéndole a Esquerda Unida la oportunidad de conservar la alcaldía si apuesta por otra persona. En lo que a Díaz compete, tiene los días contados como alcaldesa. Los socialistas mugardeses están decididos a respaldar la moción de censura registrada junto al PP hasta las últimas consecuencias, aun a riesgo de ser expedientados o expulsados del partido.

Es un gesto de «dignidade», arguyen, que ni siquiera reportaría beneficios políticos para el PSdeG, pues no participaría del futuro gobierno. Ahora bien, no están dispuesto a dejar que siga gobernando un día más una alcaldesa a la que se refeire como «déposta» y que —recuerdan— tiene en su contra una condena por impedir que dos trabajadores municipales pudieran participar en la huelga feminista del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Comisiones Obreras la denunció y ganó la causa. Pero Esquerda Unida, el partido hermano del sindicato, hizo oídos sordos y mantuvo su apoyo a la alcaldesa.