Colombia ofrece a su unidad especializada para analizar el narcosubmarino de Aldán

La Voz de Galicia JAVIER ROMERO

CANGAS / LA VOZ 28/11/2019 18:21 h

Hace tres días que Aldán copa telediarios y periódicos de medio mundo. Incluso el rotativo inglés The Times mandó a un enviado especial al corazón de la ría para relatarlo en primera persona. El eco del primer narcosubmarino requisado en Europa también suena con fuerza en el país que los vio nacer, Colombia. Su Gobierno, entre el lunes y ayer, contactó con el Servicio de Vigilancia Aduanera, a través de la Agencia Tributaria, para ofrecer su experiencia. Manifestaron su voluntad de desplazarse a Galicia para ayudar en la inspección del artefacto. La propuesta, enmarcada en un convenio bilateral entre ambos países, movilizaría a la unidad especializada en batiscafos.

Se le atribuye gran experiencia y capacidad para obtener detalles importantes a partir de su construcción, segmentación y otros elementos. También de los astilleros que los fabrican, ya sea en el país o en Sudamérica. El citado grupo pertenece a la Armada, que tiene asignadas las competencias. Vigilancia Aduanera trasladará la propuesta al juzgado de Cangas que instruye la causa para que, de forma consensuada con su compañeros de investigación, Policía Nacional y Guardia Civil, se valore la propuesta. Mientras, los tres cuerpos prosiguen su trabajo.

El artefacto se trasladó a la Escuela Naval de Marín para su análisis. Los primeros en acceder serán agentes de criminalística. Buscarán huellas u otros restos que puedan identificar a los fabricantes. También al tercer tripulante fugado, del que sigue sin saberse nada. Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera sí informaron ayer. Confirmaron que el sumergible esperaba la llegada de otra embarcación para trasvasar la droga. «La situación de temporal en el mar no permitió entregar la droga a una segunda embarcación y obligó a sus tripulantes a desplazarlo hasta la costa, donde los detenidos provocaron su hundimiento y lo abandonaron. Esta maniobra fue detectada por una patrulla de la Guardia Civil con medios de visión nocturna, que localizó el lugar de llegada de la nave y detectó la huida de sus tripulantes».

La investigación sigue abierta para determinar tanto el origen de la droga como la organización que iba a recibirla en España. Ubicada en la ría de Arousa, sin más. Aunque en esa zona, y en todo el territorio gallego, solo existen dos grupos a los que se atribuye la capacidad necesaria para una empresa de semejante envergadura. Tanto por el valor de la mercancía (más de 100 millones de euros) como por el método, hasta ahora inédito en el Viejo Continente. «Aunque el uso de submarinos es muy habitual en América, se trata de la primera vez que se detecta este sistema de transporte de droga en Europa. Se trata de un artefacto de fabricación artesanal, realizado en fibra, con capacidad y autonomía para transportar entre tres y cinco toneladas de cocaína.

La zona desde la que partió del sumergible, en Sudamérica, sigue siendo una incógnita. Brasil, cada día que pasa, gana más fuerza. Tal vez porque ambos arrestados entraron en el país de la bossa nova, pero nunca salieron. Tal y como recogen los visados de viaje de ambos ciudadanos ecuatorianos.

«Es una operación histórica por el submarino, por lo que implica y por los 3.000 kilos de droga»

El delegado del Gobierno en Galicia califica de «operación histórica» la incautación del narcosubmarino en la ría de Aldán. «Por lo que implica policialmente va a marcar un antes y un después, se abre una nueva hipótesis de trabajo», la del transporte de droga en submarino hasta las costas europeas. Losada también aportó las cifras del operativo: 240 efectivos repartidos en medios aéreos, marítimos y terrestres. Le acompañaban, además de altos mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, representantes de la Policía Judiciaria, la Armada y el Ejército del Aire de Portugal, que colaboraron muy estrechamente en el operativo activado por el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (Maoc-N), con sede en Lisboa.

Losada, acompañado también por la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, no fue rotundo al exponer que el viaje se realizó desde Sudamérica, como sostiene la investigación. Él aseguro que «no se descarta ninguna posibilidad», dejando la puerta abierta a otras opciones. Sobre el resto de la investigación se mostró prudente, hasta el punto de no concretar nada para no entorpecer la investigación.