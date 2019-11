Vigo lidera la huelga de los médicos, que baja en el resto de Galicia

0

La Voz de Galicia E. Álvarez

Santiago 27/11/2019 12:29 h

En el ambulatorio Concepción Arenal de Santiago, el más grande de la capital gallega, la actividad es algo menor a la de una mañana normal. Varios carteles informan de la huelga de médicos, y en cada planta se concretan los facultativos que han ido al paro. Son media decena en un centro en el que trabajan unos 40 facultativos. Paula, de 20 años y alumna de Óptica en la Universidade de Santiago, desconocía el paro, «estoy en exámenes y en esta época es de lo único de lo que me entero», explica. En su caso, no obstante, su cita era para enfermería, un colectivo que no está en huelga. Muy cerca José Triás aguarda su consulta con el médico, que lleva atendiendo toda la mañana.

Lo cierto es que apenas hay conocimiento del paro entre los enfermos. Una de las salas de espera está prácticamente llena. La del piso inferior apenas tiene gente, pero coincide que hay médicos de vacaciones o días libres. El porcentaje de los médicos que acudieron a la huelga en este ambulatorio es casi el mismo que recogen los datos oficiales de la Administración sanitaria, que cifra el seguimiento en un 13 % en el turno de mañana.

La incidencia es muy heterogénea por áreas sanitarias. El conflicto de la primaria surgió en Vigo, y ahí sigue encallado. Un tercio de los médicos han ido a la huelga, y eso que los servicios mínimos no son bajos. También Coruña y las zonas de Pontevedra y Salnés han tenido un seguimiento considerable, de casi el 20 % en ambos casos, pero en Lugo, por ejemplo, es de poco más de un 4 %. Las cifras de los convocantes son otras, «a realidade está nos centros de saúde, que están baleiros», explican desde la Asamblea de Áreas Sanitarias. En el de Bueu, por ejemplo, con ocho facultativos, hay tres trabajando, dos de ellos en servicios mínimos. «Os mesmos tres que estivemos en verán quince días porque non se cubriron as ausencias, parece que a folga a fixera o Sergas», ironiza Xoán Carlos Eirea, médico de este ambulatorio. Según las asambleas, en Vigo la incidencia supera el 80 %, y Ferrol, Pontevedra y Ourense, el 60 %. Lugo, coinciden, es la zona con menos seguimiento, «algo lóxico porque coincide coa sobrecarga»

Son datos reflejan la realidad de la primaria en Galicia. Los problemas estallaron en Vigo, en donde la sobrecarga asistencial es más elevada, así como en determinadas zonas urbanas de A Coruña, Pontevedra o Santiago. Y es ahí donde los médicos siguen protestando. A nivel gallego, si se compara el paro de esta semana con el del mes de junio, el seguimiento cae más de ocho puntos.