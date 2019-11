El PSOE busca alternativas a la moción de censura en Mugardos

0

La Voz de Galicia domingos sampedro

27/11/2019

La dirección del PSdeG-PSOE ha empezado a mover ficha en el conflicto político que estalló en el municipio coruñés de Mugardos, donde la alcaldesa, Pilar Díaz (Esquerda Unida), puede ser destituida en unos días mediante la moción de censura registrada conjuntamente por el PSOE y el PP y que le daría la alcaldía a los populares.

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ya dejó claro el lunes que su partido no debe participar en ningún tipo de operación que le dé alas a un partido como el PP, «que pacta coa extrema dereita» allí donde los números dan. Así que está decididos a estudiar todas las alternativas que pueda haber para evitar que un concello que ahora está gobernado por la izquierda caiga en manos del PP.

La dirección provincial del PSdeG, comandada por Valentín González Formoso, mantendrá «un primeiro contacto» con la agrupación socialista de Mugardos para analizar la situación. En A Coruña no ocultan que ver al PSOE implicado en una moción de censura que plantea regalarle una alcaldía al PP es algo que genera «unha situación de gran incomodidade», pero también toman nota de las razones que abocaron a su grupo municipal a dar este paso.

Y es que el PSdeG pone sobre el tapete el corolario de «prepotencia» e «deslealdade» de la alcaldesa de Esquerda Unida, que en el anterior mandato municipal acabó expulsando al BNG de su gobierno para quedarse en solitario, algo que reeditó en el mandato actual, pero con los socialistas. De por sí ya resultó muy complicado llegar al pacto EU-PSOE tras las municipales que le cortara el paso del PP a la alcaldía.

Fue un acuerdo forzado por la dirección provincial socialista, que Pilar Díaz no dudó después en alterar invadiendo competencias asignadas inicialmente a sus socios para acabar después destituyendo a su primer teniente de alcalde, rompiendo así el pacto con el PSdeG.

Falta por ver ahora si los socialistas seguirán adelante con la moción de censura registrada junto a los populares, una operación que ya recibió las bendiciones de la dirección provincial del PP y su de su presidente, Diego Calvo.

Es altamente improbable que los contactos internos a varios niveles que se están manteniendo en el PSOE acaben cristalizando también en una autorización a la moción de censura que pone en evidencias las dificultades que tienen a veces las fuerzas de izquierda para entenderse. Pero lo cierto es que los socialistas no quieren tampoco oír hablar de la posibilidad de expedientar o de expulsar a los concejales de Mugardos por plantear esa controvertida censura.

«Confiamos en que a dirección nacional do PSdeG-PSOE actúe conforme ao seu predicamento actual de colaboración entre as forzas de esquerda para non dar alas aos que pactan coa extrema dereita e non permita que Mugardos inicia un camiño de incerto resultado coa colaboración da súa organización», señalaban anoche responsables de Esquerda Unida de Mugardos tras la celebración de una asamblea, informa Ramón Loureiro.