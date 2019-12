La peor oleada de fuel está a punto de entrar en las Rías Baixas

El rey Juan Carlos realizó su primera visita a la Costa da Morte, mientras en Arousa más de 150 embarcaciones se preparan para recoger el fuel con espumaderas ideadas por los bateeiros Autor La Voz

La entrada de las primeras galletas de fuel en Aguiño y la presencia de manchas de gran densidad frente a la isla de Sálvora, unido a la confirmación de que las Rías Baixas podrían estar ante el peor de los escenarios, han movilizado a todos los productores de Arousa. Unas 150 planeadoras y 15 barcos mejilloneros saldrán hoy a la entrada de la ría para recoger el chapapote con unas espumaderas gigantes ideadas por los propios bateeiros. Estos han agudizado su ingenio para hacer frente a estos vertidos, que, si mantienen la misma dirección, asolarán el área marisquera y acuícola más rica de Europa. De hecho, el Instituto Hidrográfico portugués aseguró ayer que el efecto del viento y las corrientes provocarán el desplazamiento de las manchas hacia el sur. Las previsiones de movimiento de las autoridades lusas (que hasta la fecha han facilitado información puntual y fiable sobre los derrames) apuntan a la ría de Pontevedra, en concreto a Bueu, y a la bocana de la de Vigo, incluidas las islas Cíes, como dos de las zonas con mayor riesgo.

Si los vertidos mantienen la misma dirección, asolarán el área marisquera y acuícola más rica de Europa «El análisis de todos los datos es muy preocupante para las Rías Baixas», aseguró ayer Augusto Ezequiel, director del centro. «Si nada cambia, se verán afectadas de lleno», alertó. Por si fuera poco, la previsión para hoy del Instituto Superior Técnico de Portugal sitúa la mancha dentro de la ría de Arousa. Ezequiel asegura que cientos de manchas pequeñas, que en conjunto suman unos 730 metros cúbicos de fuel (unas 730 toneladas), están ubicadas entre la bocana de la ría de Arousa y la de Pontevedra, y amenazan las Rías Baixas. La Consellería de Pesca ubica el límite por el sur de este gran vertido frente a la isla de Ons, en el norte de la ría de Pontevedra, aunque lo extiende por el norte casi hasta Corcubión. Portugal identifica este derrame como otro distinto, de unas 40 toneladas, y matiza que es el que ya está azotando zonas como Corrubedo.

«El análisis de todos los datos es muy preocupante para las Rías Baixas»

Versión oficial

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que la mancha principal continúa a 34 kilómetros de la costa gallega moviéndose entre Corrubedo y el cabo Touriñán. Rajoy confirmó que la Costa da Morte es la más afectada por la marea negra.

Rajoy confirmó que la Costa da Morte es la más afectada por la marea negra Los arenales de Muxía, Fisterra y algunos puntos de Camariñas o Camelle volvieron a padecer la entrada de fuel. Por lo que respecta a la movilización social en Arousa, un taller de Cabo de Cruz fabricó ayer a contrarreloj unas cien espumaderas gigantes para que los marineros recojan manualmente del mar el chapapote. El mecanismo es simple. Los marineros recogerán el fuel con estos ingenios y lo volcarán en unos capachos que estarán dentro de planeadoras y lanchas pequeñas. Los barcos de los mejilloneros operarán como buques nodriza y volcarán el fuel en unos contenedores que llevarán a bordo. Otras 80 embarcaciones de bateeiros estarán preparadas para colaborar.

Un experimento de varios barcos dio lugar al nuevo método de limpieza

La idea de fabricar unas espumaderas gigantes para combatir la marea negra surgió ayer, después de que cuatro barcos de mejilloneros participaran en las tareas de limpieza de la marea negra ante la isla de Sálvora. Los buques volvieron al puerto de Aguiño con los contenedores que instalaron a bordo llenos de fuel. Sin embargo, los bateeiros reconocieron que su idea de recoger el fuel con las plumas (palas gigantes) que tienen los barcos no era demasiado eficaz, ya que la pala pierde demasiado chapapote cuando se recoge del mar debido a que el viento «abanea la cuchara».

En principio, todo parece indicar que si el sistema funciona, las 150 planeadoras que participarán desde hoy en la limpieza podrían multiplicarse en cuestión de horas. Colaborarán con los buques anticontaminación Neuwerk, Union Beaver y Boa Siw, que están trabajando en la zona con muchas dificultades debido al oleaje.

la entrevista

Agustín Pérez, vicepatrón de Cedeira: « É terrible, este pobo vive do mar»

Di unha canción que Cedeira é terra de gaitas e percebelleira. Dende onte, por mor do verquido do Prestige, os mariscadores non poden traballar. O vicepatrón da confraría, Agustín Pérez, chora as perdas con bágoas negras.

—¿Que supón para a vila esta prohibición decretada por Pesca?

—É tremendo, terrible. Cedeira depende do mar. Se o mar non trae cartos, aféctalle a todo o pobo. Este mes iamos vender 90.000 euros en marisco. Con iso safabamos a metade do ano.

—¿Compensan todo iso as axudas?

—En fin, os mariñeiros aínda van ter un salario digno, pero ós armadores non lles dará nin para pagar o seguro.

—Teñen paro forzoso ata...

—Sabe Deus. Pero dígoche eu que isto non se amaña nin en seis meses nin en un ano. O problema é que o petróleo foi para o fondo do mar e dende alí pode acabar con todo. Xa pasara así co do Mar Egeo: estiveramos dous anos sen coller un só polbo, nin un.

—¿Que fai un mariñeiro en terra?

—Ver a tele, pasear e aburrirse. Listamos as redes rotas, facemos algún traballo no caseto, imos acender os motores do barco de cada dous ou tres días... Nada. Xa non sabe un o que facer, onde meterse. Eu teño 37 anos e levo no mar 21. ¿Que queres que faga?.

Diseño interactivo: Gladys Vázquez / María Pedreda

SIGUE CÓMO CONTÓ CADA DÍA LA VOZ LA CRISIS DEL PRESTIGE

Con tu suscripción puedes acceder a todas las noticias publicadas en La Voz de Galicia, desde 1882 hasta hoy, buscando por palabra clave

ENCUENTRA TUS RAÍCES Busca entre comillas el nombre de alguno de tus familiares o el de tu pueblo para ver todo lo publicado

Busca a tus familiares Busca entre comillas el nombre y apellidos de tu familiar para descubrirlo