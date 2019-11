La descarga de madrugada del narcosubmarino, los 800 millones en contratos que pierde Barreras, la muerte por estrés y mucho más

0

La Voz de Galicia Olga Suárez

27/11/2019 09:00 h

El narcosubmarino de grandes dimensiones (20 metros de eslora) se encuentra ya en el puerto de Aldán, donde esta madrugada la Guardia Civil terminaba de sacar los fardos en los que venían a Galicia 3.000 kilos de cocaína. La investigación apunta a que este barco se construyó en Surinam, Guayana o Brasil y salió hacia España con tres tripulantes a bordo hace unos veinte días. El destino de la droga que portaba era una organización de Arousa. Los investigadores sabían del envío de esta gran partida de cocaína desde hace un mes, el mayor alijo incautado en suelo gallego desde el año 2007.

; El narcosubamarino, a la vista en Aldán El izado del aparato en el muelle cangués se está completando con éxito. GUARDIA CIVIL

Este modo de transporte que parece de película era precisamente una leyenda que cogió forma en la última década para hacerse realidad en la costa gallega. De los tres tripulantes, uno sigue fugado y los agentes tienen claro que es de Galicia. Se barajan cuatro identidades, aunque los otros dos detenidos no lo reconocen en ninguna.

Eso en el sur de la costa gallega. Porque en el norte, otro barco mantiene en vilo a la población desde el pasado fin de semana. El mal tiempo impidió ayer la extracción del combustible del Blue Star, el quimiquero que se encuentra encallado en la ría de Ares. Ayer comenzaron los preparativos para bombear a tierra las cien toneladas de fuel y gasoil del buque. Y, una vez realizado el vaciado, no se descarta ni el remolcado ni el desguace. Marcos Romero, presidente de Axmaga, analiza lo ocurrido en su artículo Galicia e a crise do Blue Star.



Otro nombre que es noticia hoy es el de Barreras. El mayor astillero privado de España, que hasta hace tres meses presumía de la mayor cartera de pedidos de su historia, se aferra ahora a un crucero de The Ritz Carlton que tiene a medio construir para aguantar con vida. La empresa pierde 800 millones en contratos, incluido un segundo crucero americano.

Dejamos el mar porque en los últimos años ha aumentado notablemente el número de suicidios en vías del tren, lo que ha obligado a Renfe a establecer un servicio de atención psicológica para los maquinistas. Nos lo cuenta uno de sus conductores: «Sufrí cuatro casos en 35 años de profesión».

Hace días conocíamos la noticia de una mujer que fallecía de un infarto tras conocer la muerte de su marido. Era un caso más de «muerte por amor», que en medicina se explican como infartos causados por un golpe fuerte de estrés emocional, o lo que los cardiólogos conocen como síndrome de tokotsubo o síndrome del corazón roto.

Cambiamos de asunto porque hoy es el día decisivo en el juicio por el asesinato de Diana Quer. El Chicle ya solo espera su condena, que puede ir de los siete años de cárcel que pide la Defensa a la prisión permanente revisable. Recordamos aquí el los 500 días de agónica búsqueda.

En el plano político sigue el bloqueo y con las negociaciones para la investidura atascadas pendientes de Cataluña: las exigencias de ERC obligan a Pedro Sánchez a rescatar la calculadora. Rufián condiciona su apoyo a que el PSOE acepte una negociación «de igual a igual» y Ábalos sugiere la cesión de más competencias para lograr el apoyo de los secesionistas. Feijoo garantiza que en el PP hay «unanimidad» para ofrecer al PSOE una alternativa estable.



En este contexto, el Parlamento catalán volvió ayer a retar al Constitucional al insistir en votar sobre la independencia: JxCat, ERC y la CUP tiraron de trilerismo político para sacar adelante la misma resolución que el tribunal ya tumbó.

A Coruña despidió ayer a Nonito Pereira, el hombre que vivió para la música. Impulsor de múltiples proyectos, fue una figura clave para la modernización de la cultura gallega sin olvidar sus raíces. Su fallecimiento tuvo una gran repercusión en el mundo de la música y el cantante Víctor Manuel recordaba ayer: «El día que nos conocimos Ana y yo estuvimos bailando toda la noche en el Playa Club, a donde nos llevó él». Repasamos su trayectoria en este álbum.

La sangría en el comercio tradicional no cesa: adiós al Bazar Villar de Santiago. Abriría noutro sitio, pero os alugueiros non están no mercado», lamenta su dueño.

La misteriosa oleada de robos en garajes de Ferrolterra. La Policía sospecha de «gente desesperada, a la que le vale cualquier cosa».

La Xunta mantiene unas oposiciones cuestionadas por los aspirantes.

Nueva tragedia en el mar. Tres inmigrantes han fallecido y unos 10 se encuentran desaparecidos a unas 30 millas al Norte de Melilla, donde Salvamento Marítimo ha conseguido rescatar a cerca de 70 personas de una patera que estaba a la deriva. Cinco de ellas están heridas grave.

En Melide se encuentra el establo de los horrores: siete caballos muertos y 22 malnutridos. Y encima, el propietario ya fue investigado por maltrato animal tras dejar morir a otros seis equinos y dos perros.

Hablamos con Daniel Irimia, el protagonista de Vivamos como galegos!, el vídeo viral de Gadis: «Flipo coa repercusión do anuncio porque son un rapaz de Foz normal».

Llegan quejas al dispositivo navideño de Abel Caballero en Vigo: «Empotrar todas las luces en el centro es excesivo. ¿Y el resto?». La Federación de Comercio de Vigo se queja de que el alumbrado no llega a los barrios.



El excontable de la cofradía de O Grove, Fabricio Fernández, declaró ayer en la segunda jornada del juicio por desfalco y reconoció que hacía las transferencias bancarias de noche desde su portátil: «Me lo gasté todo en jugar, en el Casino de La Toja».

«No hay momento más desolador para cualquier aficionado a la música que el que llega tras el último acorde en un concierto. Ese instante en que la magia se esfuma cuando los amplificadores dejan de zumbar, se encienden las luces y la realidad vuelve a pesar sobre todos. Con esa conocida sensación de desamparo nos despertamos ayer todos los que en algún momento disfrutamos del magisterio de Nonito Pereira. Y no somos pocos, porque Nonito tenía más amigos que discos» Lo recuerda Fernando Molezún en La triste hora de encender las luces.

Antes de meternos en lo propiamente deportivo, destacamos dos noticias de tribunales que afectan a jugadores: el agente gallego Rodrigo Fernández Lovelle y el excéltico López Garai, detenidos en la segunda fase de la operación Oikos por amaño de partidos. Y la Audiencia de Madrid absuelve a Xabi Alonso de fraude a Hacienda.



En el Celta, Denis Suárez ha encontrado su sitio: la decisión de Oscar García de colocar al salcedense de media punta por dentro le permite tener más libertad y desplegar su mejor fútbol.



En A Coruña, el pobre rendimiento de Longo, condicionado por la necesidad de congraciarse con la grada, obliga a buscar alternativas para el centro del tridente ofensivo blanquiazul.



Este fin de semana toca derbi gallego en Lugo; el Dépor se enfrenta a un club al que le han salido varias ofertas de venta en los últimos años. ¿Cuál es el precio real del Club Deportivo Lugo?.

Ya queda poco para que se celebre el primer Dakar por Arabia Saudí, una mítica prueba que este año contará con cinco gallegos que plantarán cara a Alonso y Sainz

Los secretarios generales nacionales de CCOO y UGT, Ramón Sarmiento y José Antonio Gómez, respectivamente, participan en la concentración ante los juzgados de A Coruña para rechazar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala los despidos por enfermar.