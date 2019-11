El Chicle, en manos de nueve personas tras once días de juicio

0

La Voz de Galicia Álvaro Sevilla

27/11/2019 13:52 h

El futuro de José Enrique Abuín se encuentra en manos de 9 personas, 5 hombres y 4 mujeres, que deberán desentrañar qué ocurrió aquella noche del 22 de agosto de 2016 en que Diana Quer perdió la vida. Después de once sesiones de juicio oral, tras escuchar las versiones de Fiscalía, acusación particular y defensa, así como a las decenas de testigos que pasaron por la sala de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, son estas 9 personas anónimas las que decidirán si el Chicle es culpable de los delitos de detención ilegal, violación y asesinato, o si, por lo contrario, mató a Diana accidentalmente. La elección es determinante, de una pena por prisión permanente revisable a un máximo de siete años de cárcel.

¿Violación?

La mayor duda que pende sobre el caso es si Abuín violó a Diana Quer. En el cuerpo no se hallaron rastros de agresión sexual ni ADN del acusado. Para los dos grupos de forenses que estudiaron el cadáver, esta ausencia no prueba nada, ya que consideraron que después de 500 días en agua sería «un milagro» hallar rastro alguno de Abuín.

En esta cuestión fundamenta la letrada Fernanda Álvarez su defensa. Sin pruebas no hay delito. Su representado mató a la joven madrileña accidentalmente y solo fue a Asados para esconder el cuerpo por miedo. Su versión choca frontalmente con la del abogado de la familia, Ricardo Pérez Lama, quien pidió al jurado que valorase los indicios para determinar qué ocurrió.

Para acusación particular y fiscalía, el Chicle es un «depredador sexual», sentencia que fundamentan en que solo un año después de matar a Diana se dirigió a la calle Bao de Boiro para actuar de nuevo. El 25 de diciembre de 2017, tal y como está recogido en sentencia firme, Abuín Gey intentó raptar a una joven para violarla, por lo que condenado por detención ilegal y agresión sexual en grado de tentativa.

Este es el punto más importante del caso, ya que, si el jurado determina que Abuín no violó a Diana en Asados, se libraría de la prisión permanente revisable aunque sí fuera condenado por violación y detención ilegal.

La brida

Los dos grupos de forenses dirigidos por José Blanco Pampín y Fernando Serrulla defendieron tajantemente que la brida fue el arma homicida. No tenían dudas, causó la muerte de Diana. El Chicle, afirmaron, la estranguló con ella y le partió el hueso hioides (ubicado encima de la nuez). Aunque Abuín aseguró que acabó con la vida de la joven en A Pobra do Caramiñal, y en cuestión de segundos, los médicos también tumbaron su versión, al afirmar que con las manos habría necesitado varios minutos para lograrlo.

La detención ilegal

Amparados en el informe del grupo GATO (Grupo de Apoyo Tecnológico Operativo) de la UCO (Unidad contra el Crimen Organizado), que ubica el teléfono de Diana Quer en todo momento en el paseo de O Areal, la acusación particular y Fiscalía esgrimieron que es imposible que el Chicle se encontrara a la joven en la calle Venecia, tal y como defendió y explicó en la reconstrucción realizada en A Pobra. La teoría que sostienen los agentes de la Guardia Civil es que Abuín la abordó en un primer momento antes de la discoteca Bumerang y que fue en la intersección entre el paseo Marlés y la calle Venecia donde la atacó una segunda vez para arrebatarle el móvil, meterla dentro de maletero y llevarla viva a Rianxo.

El jurado

Las nueve personas que decidirán el futuro de Abuín Gey recibieron durante el mediodía de ayer el objeto del veredicto. Este consta de una serie de preguntas formuladas por el magistrado de la sala en colaboración con las partes, defensa, acusación particular y Fiscalía. Las cuestiones, que no han trascendido, se centran en determinar si el Chicle cometió, o no, los delitos que se le imputan: detención ilegal, violación, asesinato u homicidio imprudente. Según les explicó el presidente del Tribunal del Jurado, Ángel Pantín, las respuestas tienen que tener un orden lógico. Por ejemplo, no pueden responder que Abuín asesinó a Diana en la nave si afirman en una primer momento que la mató en A Pobra.

Uno de los miembros de jurado, escogido entre ellos, ejercerá como portavoz y deberá llevar la voz cantante. Pantín les solicitó a los nueve que debatieran entre ellos antes de responder a estas preguntas, con el fin de profundizar más en el caso. Cada uno de los miembros deberá completar individualmente el cuestionario, y deberá justificar con brevedad cada una de las opciones tomadas. Una vez realizado por todos, deberán poner en común y sumar los votos a favor y en contra antes de confeccionar una acta que deberán entregar al magistrado.

Cada cuestión que vaya en contra del acusado tendrá que estar respaldada con un mínimo de 7 votos. Esa es la cifra a la que deberán llegar para determinar si, por ejemplo, consideran que mató a Diana en Asados con la brida. Si la respuesta absuelve a Abuín de alguno de los cargos citados, serán necesarios solo 5. El jurado, que se encuentra completamente incomunicado con el exterior, tiene tiempo indefinido para emitir un veredicto, aunque se espera que sea esta semana que determine cuál es el futuro que le espera a José Enrique Abuín y qué ocurrió realmente aquella noche del 22 de agosto del 2016.