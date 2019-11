Huelga en los centros de salud: los motivos de los médicos

0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago 26/11/2019 16:32 h

Tercera convocatoria de huelga en lo que va de año en la atención primaria gallega. Los médicos harán un paro este miércoles y jueves por la situación de sobrecarga que viven en los centros de salud. Pero, ¿cuáles son sus motivos? ¿No han servido para nada los múltiples planes de primaria diseñados por la Administración? Según ellos, la situación es peor aún que hace un año.

El paro

Comienza este miércoles a las ocho de la mañana y finaliza el viernes 29 a la misma hora. Aunque los puntos de atención continuada también forman parte de la primaria, la huelga no tendrá visibilidad en los PAC porque los servicios mínimos son del cien por cien al tratarse de puntos de urgencias extrahospitalarias. En el caso de los centros de salud, sin embargo, sí se notará. La Consellería de Sanidade ha establecido unos servicios mínimos que obligarán a casi un millar de facultativos a ir a trabajar, sin contar al personal de los PAC. En concreto, la dotación mínima es de un efectivo en los centros de cuatro profesionales o menos; dos si la plantilla es de cinco a ocho médicos; tres en ambulatorios de nueve a doce; y cuatro efectivos en los más grandes.

Esto, recoge el Diario Oficial de Galicia, obliga a la presencia de 932 médicos de familia y pediatras en las siete áreas sanitarias en turnos de mañana y tarde, a mayores de los facultativos de los PAC. El área sanitaria con más refuerzo es la de Vigo, con 171 médicos de servicios mínimos, ya que tiene más población de referencia, y la menos dotada la de Ferrol, con 69. Solo está convocado el personal médico de familia y de pediatría.

Apoyos

La huelga está convocada por la Asamblea de Áreas Sanitarias (AAS), un colectivo que surgió en abril por el descontento de algunos médicos con los sindicatos que acordaron con el Sergas desconvocar el primer paro anunciado este año. En junio, esta misma asamblea llevó a cabo un paro con considerable éxito y ahora vuelven a la carga. Pese a que no hay ningún sindicato detrás de la convocatoria, sino solo representantes de la asamblea, finalmente han logrado el apoyo expreso de las dos organizaciones sindicales médicas, CESM y O´Mega, así como de la CIG. Lo que no consiguieron es el respaldo de la plataforma SOS Sanidade Pública.

Los motivos

«Estamos peor que hai un ano». La frase define el malestar de los médicos de los centros de salud. Las reivindicaciones de este paro son exactamente las mismas que las del anterior, algo que refleja «que non se fixo nada salvo poñer impresoras e perder oportunidades», lamenta Xoán Carlos Eirea, facultativo en el área de Pontevedra.

Hay cinco puntos reivindicativos en esta convocatoria. Crear una dirección de atención primaria real. Es decir, no estructuras paralelas sino una jefatura con capacidad de gestión. «O que fixeron foi cambiar o nome e punto», explica Eirea sobre la modificación que hizo el Sergas en su organigrama. El segundo punto es que la primaria tenga el 25 % del presupuesto total de sanidad, «algo que din todos os organismos internacionais, os sistemas sanitarios que funcionan ben son os que dedican alomenos o 25 % á primaria».

La Xunta aseguró esta misma semana que el 32 % del presupuesto del 2020 es para este nivel asistencial, pero los convocantes aclaran que en este porcentaje se incluye todo el gasto en recetas, unos 700 millones de euros al año, lo que desvirtúa las cifras.

Treinta pacientes al día

Los médicos continúan sobrecargados. «Onte un compañeiro atendeu a 58 doentes, eu a máis de corenta», explican desde las asambleas sanitarias. Ahora han puesto una cifra. No quieren agendas de más de treinta pacientes al día. «Levo trinta anos e nunca traballei nestas condicións», explica Eirea. A la dirección de primaria, el presupuesto y la limitación de pacientes al día se suman otras dos reivindicaciones, que se cubra el cien por cien de las plazas y que todos los médicos de familia puedan pedir las mismas pruebas, algo a lo que se comprometió el Sergas pero aún no está funcionando en su totalidad. Mientras en Vigo y Ourense, por ejemplo, los facultativos pueden solicitar prácticamente todas las pruebas diagnósticas, en Pontevedra y Santiago esto no ocurre.

Mientras, el Sergas insiste en que está llevando a cabo el 99 % de las medidas recogidas en el plan de mejora a corto plazo, «se se cumpre o 99 % e non notamos nada é que non son efectivas», dicen los médicos.