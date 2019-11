Seis meses del plan para mejorar la primaria: la enfermería ya puede pedir analíticas y se han creado 147 nuevas plazas

0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago 25/11/2019 14:23 h

El Consello de la Xunta dio luz verde al Plan Galego de Atención Primaria 2019-2021 el pasado 16 de mayo. Un documento con siete líneas estratégicas, 52 objetivos y 200 medidas concretas. De ellas 80 deberían haberse implantado en seis meses. Transcurrido este plazo el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, ha presentado el balance de este semestre asegurando que el 99 % de las iniciativas recogidas están en vigor o en marcha.

Entre ellas muchas afectan al capítulo de personal, es decir, a los recursos humanos. El plan, dotado con 102 millones de euros, recoge la creación de 308 nuevas plazas para la primaria, de las que 45 ya se han habilitado este año y 102 están presupuestadas en las cuentas del 2020. En total, 147 ya comprometidas.

Para tener más personal es necesario formarlo, sobre todo en lo que se refiere a médicos y enfermeros. Por lo tanto se ha incrementado el número de plazas mir de médicos de familia, 24 más; de pediatría, siete a mayores; y de enfermería familiar y pediátrica, con 19 puestos más. Esta convocatoria es, apuntó Campa, la que cuenta con un mayor número de plazas de formación. A estas medidas hay que sumar la OPE, de 1.492 plazas en el 2019 para todo el Sergas, el concurso de traslados abierto y permanente o el nuevo contrato de continuidad, que han firmado unos setenta médicos y enfermeros de primaria.

Coordinación

En la línea estratégica de la coordinación, las mejoras se han hecho con la creación de profesionales de referencia o con la posibilidad, por ejemplo, de que los médicos que hacen una visita a domicilio o los del 061 que realizan atención telefónica puedan prescribir a través de la receta electrónica.

Equipos

Otro de los ejes es la reestructuración de competencias o la creación de nuevas figuras, como la subdirección xeral de atención primaria. En este sentido el gerente del Sergas asegura que una de las propuestas, que la enfermería pueda pedir analíticas para los pacientes crónicos, ya está disponible.

Atención

La reforma de la primaria requiere más autonomía para los centros de salud. Por eso los jefes de servicio o coordinadores pueden reducir su cupo de pacientes o contar con tiempo específico para tareas de gestión. Lo que todavía no está implantado es el procedimiento para gestionar la demanda no programada, es decir, qué va a hacerse con los usuarios que llegan al centro de salud sin haber pedido cita, una situación que para los médicos genera una enorme carga asistencial. No volver a bloquear agendas completas cuando un médico no está o desburocratizar el trabajo diario son otras de las medidas ya en marcha.

Al capítulo de profesionales, coordinación, equipos y atención, se suman las líneas estratégicas de formación, pacientes y dotaciones. En este último capítulo se incluyen los 2,7 millones para equipos informáticos o los 8,5 para dotar a los centros de salud de otros equipamientos, como ecógrafos o electrocardiógrafos.

Huelga esta semana

Pese a estas medidas los médicos irán a la huelga esta misma semana. Lo harán el miércoles y el jueves convocados por la Asamblea de Áreas Sanitarias. El gerente del Sergas evitó hacer una valoración del paro y se limitó a insistir en las medidas que la Consellería de Sanidade ha puesto en marcha para mejorar la primaria «estamos a levar a cabo moitas accións e o 99 % das medidas a curto prazo están rematadas ou en marcha», concluyó.