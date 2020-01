Las señales del móvil de Diana dejan al Chicle sin la excusa de la muerte casual Se conectó a un repetidor que no da cobertura a la calle donde Abuín dice que la mató

SANTIAGO / LA VOZ 14/01/2020

La actitud de José Enrique Abuín Gey, hasta ahora, era ausente o negacionista ante las pruebas aportadas en su contra. Ayer se sintió sobrepasado, incluso con el rostro congestionado, por la sucesión de datos «empíricos», «científicos» y «categóricos» que anulan su principal coartada: que la muerte de Diana Quer fue en A Pobra, accidental y en el tramo de la calle Venecia próximo a la rúa Anxo Rei. El teléfono de la joven, único y mejor testigo de los hechos, habló por boca de cuatro agentes de la Guardia Civil que cruzaron sus datos con los de 8.000 antenas repartidas en 2.000 kilómetros cuadrados (en Arousa norte y sur).

«El teléfono se conecta a una celda [de un repetidor] que ubica el móvil en la calle Marlés [paseo de O Areal], no en la rúa Venecia, porque no llega la señal hasta ahí. Es incompatible». La frase desmonta la coartada de Abuín por varios motivos. Primero, porque confirma la tesis -defendida por la Guardia Civil, el juez instructor, la Fiscalía y la acusación particular- que sitúa a la joven en la intersección de la calle Marlés y el extremo opuesto de la rúa Venecia en el que Abuín ubica su infortunio. «La confirman datos de GPS y triangulaciones satelitales», añadieron de forma rotunda los agentes de la Unidad GATO (Grupo de Apoyo Tecnológico Operativo) de la UCO.

«La antena está ubicada al norte de A Pobra, orientada al mar, por eso tiene cobertura en el paseo marítimo y no en la rúa Venecia». «Hicimos cientos de veces el recorrido en coche y a pie y se constata que en esa calle no hay señal». «Ocurrió [el ataque] en la intersección, en un radio de 20 metros». Hay que recordar que uno de los feriantes juró en sala: «No había caravanas en ese extremo [de la calle Venecia]», por lo que resulta imposible que alguien pudiera oír o ver nada.

«A las 2 horas, 42 minutos y 40 segundos de aquella madrugada envía el mensaje del gitano que le dice: “Morena, ven aquí” en la calle Marlés. [...] A las 2 horas, 43 minutos y 28 segundos, el amigo le responde: “¿Qué le has dicho?”. [...] A las 2 horas, 43 minutos y 32 segundos emite una señal GPS [...] y a las 2 horas, 43 minutos y 57 segundos inicia la llamada que nunca se hace». La tesis de todas las partes, menos la defensa, sostiene que Diana fue asaltada en los segundos transcurridos entre la señal GPS y la llamada frustrada. Todo, según las geoposiciones «irrefutables» del móvil de la fallecida, a 170 metros del lugar que indica el acusado.

Evidencias tecnológicas

La ubicación de la joven revela también que Abuín mintió al jurado popular. Prometió que robaba gasoil y se la topó de casualidad. Las evidencias tecnológicas demuestran que sí acechó y abordó a Diana -igual que a la joven de Boiro- para encerrarla en el maletero de su coche y llevarla a Rianxo. Una vez en la nave, supuestamente la forzó y asfixió con una brida, lo que dinamita por completo los cimientos de su alegato.

La letrada del acusado, visto lo visto ayer, optó por mantener la estrategia de que no hay mejor defensa que un buen ataque. Contra cuestiones empíricas o contra las interpretaciones. Incluso en lo referido al delito sexual preguntó si Diana, por el hecho de aparecer sin ropa, ya fue sometida. «Está el caso del niño Gabriel, que también apareció desnudo y nadie pensó que hubo delito sexual», comparó. El juicio se retoma hoy, a las 9.30, con la octava vista y nueve testigos previstos.

El aplazamiento de testigos obliga a alargar el juicio hasta el lunes para los alegatos finales

El juicio por la muerte de Diana Quer se alargará hasta el lunes y no hasta hoy, como estaba previsto inicialmente en la planificación. El motivo de esta decisión son dilaciones de algunas comparecencias fijadas para ayer. Siete, concretamente, de agentes de la Guardia Civil. El magistrado presidente, Ángel Pantín, decidió citarlos mañana, aplazando para el lunes la sesión prevista para que las partes expongan sus conclusiones finales. Luego será el turno del jurado popular, que tendrá que deliberar para alcanzar el veredicto. Finalmente, la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, emitirá la sentencia.

Abuín, a un guardia civil en la nave de Rianxo: «No quiero acercarme al pozo, tengo grabada la cara de la niña»

El capitán José Miguel Hidalgo conoció lo peor de la condición humana en el crimen de Alcácer. Luego vinieron, en sus 30 años en la Guardia Civil, Ana Julia, el asesino de Pioz o decenas de casos con menor repercusión pero igual de inhumanos. También conoció de cerca al autor confeso de la muerte de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey. Tanto que se le atribuye la exitosa estrategia de los interrogatorios que derivaron en la confesión más esperada: la ubicación del cuerpo. También fue clave para convencer a la exmujer de que contara la verdad.

Ayer, citado como testigo, declaró que entró con el acusado en la nave de Rianxo: «La nave estaba en completa oscuridad. Estaba plenamente precintada, pero se puede forzar una puerta para entrar». «Nos indicó dónde estaba la arqueta», en referencia al pozo donde sumergió a Diana. Hidalgo prosiguió: «Por su comportamiento, evidencia tener cierto reparo al acercarse a la zona del pozo». «Dice que él volvió 18 o 20 días después y tiene esa imagen de recuerdo de la víctima [...]. “No quiero acercarme al pozo, tengo grabada la cara de la niña”, me dijo».

El capitán Hidalgo, especializado en homicidios o secuestros, recordó también lo difícil que resultó sonsacar a Abuín la ubicación del cadáver. «Ya detenido, hace dos declaraciones. En la primera reconoce la muerte, pero dice que la atropella, se asusta y la lleva al polígono de A Pobra. Esa ubicación no nos vale porque nosotros sabemos, por las geolocalizaciones, que no estuvo allí. Se lo decimos y nos da una segunda localización, asegurando que la llevó al puerto de Taragoña, que ya se revisó con perros, buzos y se identificó a las personas que estaban allí, por eso sabemos que tampoco fue ahí. [...] Ya en la tercera ubicación nos da la posición de la nave, que sí cuadraba con las zonas que nos daban los posicionamientos de telefonía móvil del acusado».

Dejó constancia igualmente de que, pese al parón de la causa en el juzgado de Ribeira, Abuín «en ningún momento fue descartado como sospechoso». Incluso recordó que el amigo que Abuín utiliza como primera coartada es el mismo que, en su declaración en el juicio, lo acusó de pagar a prostitutas por sexo y de ligar con adolescentes a la salida de institutos.