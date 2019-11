El oleaje que devolvió la cartera del héroe, las 11 estrellas Michelín de Galicia, las paperas en el Dépor y mucho más

0

Hoy en La Voz

Los temporales lo revuelven todo y el último sufrido en A Coruña ha provocado que vuelvan a la memoria los héroes del Orzán: esos tres policías que fallecieron en enero del 2012 al intentar rescatar al estudiante eslovaco Tomas Velicky. Hoy te explicamos cómo el oleaje removió los fondos de la playa coruñesa y devolvió a la playa la placa del policía Javier López, gracias a una combinación de mar de fondo y mar de viento.

Hablamos de otro objeto personal que terminó oculto en el mar. El móvil de Diana Quer, único y mejor testigo de los hechos, habló ayer en el juicio por boca de los cuatro agentes de la Guardia Civil que cruzaron sus datos con los de 8.000 antenas repartidas por la ría de Arousa: las señales del dispositivo dejaron al Chicle sin la excusa de la muerte casual.

La Xunta ha ampliado hasta febrero el plazo para que las universidades se sumen a la creación de carreras a la carta. Te explicamos cómo serán los grados abiertos en Galicia.

La siguiente protagonista vino a estudiar Medicina a Santiago desde Murcia y, a pesar de la distancia, ha demostrado que quien no se adapta es porque no quiere: Mercedes Alburquerque se ha hecho viral por dirigirse a sus pacientes en gallego: «Si el paciente usa un idioma que no domina falla la comunicación».

Francisco Franco tenía aficiones arquitectónicas y lo demostró al idear él mismo el traslado del pazo de Dodro a Meirás. Con el dictador de «director de obras», así se trasladaron los restos de un pazo a otro.

Como ya se preveía, Galicia no encendió anoche ninguna estrella más en la reconocida Guía Michelin. La comunidad se queda con sus 11 «brillos» -ninguno en Lugo- en una noche en la que destacó el reputado cocinero Martín Berasategui al renovar las tres estrellas.

A Fondo

La sentencia de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía ha impuesto una severa condena a la antigua cúpula socialista pero, ¿qué pasa ahora con los 680 millones de euros defraudados? Además, la Justicia aún mantiene abiertas otras 146 causas relacionadas con las ayudas irregulares de la administración andaluza. Mercedes Alaya es la instructora de la macrocausa, la jueza que desenmarañó la mayor trama de corrupción de España.

En el plano político, Susana Díaz se refugia en su silencio tras la condena a sus mentores y el desmarque de Ferraz y Pedro Sánchez trata de pasar página para que la sentencia no perjudique su investidura. En este sentido, ERC busca presionar al líder del PSOE con una consulta exprés a su militancia y Moncloa llama a Arrimadas para buscar una alternativa por si falla la estrategia de los nacionalistas catalanes.



Pero cada vez surgen más voces a favor de otras opciones: los empresarios piden que se exploren vías de Gobierno más estables; también Pablo Casado rompe su silencio y se abre a facilitar la gobernabilidad con condiciones. En Galicia, el azul ha vuelto a cobrar protagonismo y la variación de los partidos en cada concello tras el 10N deja estos seis mapas.

Exclusivo suscriptores

Así son las «catedrales del viento» que ya giran en los montes de Galicia. Las primeras turbinas de la nueva generación eólica de Endesa entran en servicio.

La historia del zapatero y su mujer costurera que murieron casi a la vez. El estrés emocional puede explicar el fallecimiento inmediato de una persona ante el adiós inesperado de la pareja.

Los planes de pensiones pierden fieles.

Mientras dormías

Pau Gasol deja de ser jugador de los Portland. El español, de 39 años, dos veces campeón de la NBA con Los Angeles Lakers, ha anunciado su salida del equipo, con el que no pudo jugar ni entrenarse. La fractura en el pie izquierdo que sufrió en mayo pasado ha sido determinante para frustrar su continuidad en las filas de los Trail Blazers y a la vez para animar su futuro rol como ayudante del técnico Terry Stotts.

El FMI y el Banco Mundial alertan de una ralentización económica «sincronizada» a nivel global. Esta situación se produce derivada de factores como las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y las incertidumbres derivadas.

Galicia en 313 concellos

Gran ambiente de «princesas» en el preestreno de «Frozen II» en Vigo. Más de cien niños siguieron esta primera proyección de las nuevas aventuras de Elsa. El tirón de la Navidad viguesa se proyecta también en el mercado laboral: hoteles y restaurantes contratarán a 500 personas para esa campaña. Y Abel Caballero enreda sus leds con el Camino: alardeó de su dispositivo navideño para cuestionar la capacidad de atracción de la ruta jacobea.



«A morte dunha filla non se supera». Lo dice Élida Amada, natural de San Cremenzo de Pazos, que ha sido vendedora a domicilio, costurera, ganadera, cocinera, hostelera y siempre muy luchadora.

El Concello de Ourense se enfrenta cada año a decenas de reclamaciones patrimoniales de ciudadanos que sufren caídas en la vía pública. Y ahora va a probar un nuevo sistema para evitar los resbalones: el tungsteno, «case tan duro coma o diamante».



Una gran bolsa de agua bajo un puente de la N-540 dificulta el acceso a un pueblo de Carballedo y no hay ninguna señal que advierta a los conductores de su presencia.

Un grovense perdió 1.500 euros y los recuperó gracias a una vecina y Paula. una joven de Forcarei, removió cielo y tierra para encontrar la gaita que le robaron en Pontevedra.

Opinión

«El aumento del consumo de dietas restrictivas, con eliminación de importantes nutrientes como la lactosa o el gluten, por una engañosa percepción de enfermedad no acompañada de un diagnóstico y consejo médico, y de dietas especiales, como la vegana, por razones ecológicas, de creencias o éticas y, en menor medida, por razones de salud, puede suponer importantes riesgos nutricionales. Lo explica Rosaura Leis, coordinadora de la Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Santiago. en su artículo Dieta vegetariana y la salud del niño.

Lo más destacado de los deportes

«Estoy con mascarilla en casa para no contagiar a mis padres». Álex Pérez Buján es uno los jugadores afectados por el brote de paperas que ha atacado con fuerza a la ciudad deportiva de Abegondo. Tres jugadores del Fabril, tres del equipo femenino y otros tres canteranos blanquiazules cedidos en el Arzúa son por ahora los jugadores que sufren esta enfermedad que no es grave pero sí muy contagiosa. ¿Puede afectar a la primera plantilla?

El Celta juega el domingo en Villarreal y por primera vez va a haber novedades en la portería viguesa, provocadas por la lesión de Rubén Blanco. Le sustituirán Sergio Álvarez o Iván Villar: analizamos las alternativas.



Robert Moreno se despide sin guerra. El técnico, que percibirá entre 500.000 y 600.000 euros tras desvincularse de la selección, da las gracias a la Federación por el trato recibido. Paulo Alonso analiza la polémica surgida por el regreso de Luis Enrique en Villar, Rubiales y el silencio cómplice de los políticos.

Hoy será noticia

Comienza en la Audiencia Provincial de Burgos el juicio, que se celebrará a puerta cerrada, contra tres exfutbolistas de la Arandina acusados de agredir sexualmente a una joven de 16 años y para los que la Fiscalía pide 40 años de prisión.