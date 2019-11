Los pactos del PP con Vox dinamitan el consenso sobre la violencia de género en Galicia

0

La Voz de Galicia domingos sampedro

santiago / la voz 19/11/2019 21:20 h

El Parlamento gallego debatió ayer varias iniciativa en materia de igualdad y de violencia machista a las puertas del 25 de noviembre, que se conmemora la jornada internacional contra la violencia de género. Y todas ellas sirvieron para constatar que la quiebra del consenso político que, a grandes rasgos, imperaba en esta materia, pues todos los partidos de izquierda utilizaron el debate para afear los pactos del PP con una fuerza negacionista de este fenómeno como es Vox.

Las diferencias entre los partidos gallegos ya se pusieron de manifiesto durante la comparecencia del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que dio cuenta de las acciones que se están llevando a cabo en Galicia con cargo a los 16 millones de euros que el pacto de Estado destina a la comunidad para combatir la violencia machista.

«Non temos pactos con Vox», afirmó Rueda, que agregó que esta formación de extrema derecha no tenía ningún representante en Galicia, ni siquiera en los concellos, con quien pactar.

No obstante, la oposición no pasó por alto los acuerdos logrados por el PP con Vox en Andalucía y Madrid, así que la diputada socialista María Pierres aprovechó una moción sobre este asunto para incluir en un punto la condena de «calquera pacto ou coalición» con fuerzas negacionistas de la violencia de género, algo que el PP no secundó.