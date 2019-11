Sánchez-Covisa: «Es más lucrativa la trata de mujeres que el tráfico de drogas»

0

La Voz de Galicia

20/11/2019

«En toda España hay trata. Donde hay clientes, hay tratantes. También en Galicia. Esto no es un paraíso», dijo en su conferencia el fiscal de Sala Coordinador de Extranjería en las jornadas celebradas sobre la trata de mujeres ayer en la Delegación del Gobierno en A Coruña. Una forma de «esclavitud moderna», comentaron en el simposio, que afecta a 21 millones de personas y donde dos de cada tres víctimas son mujeres y niñas.

-¿Dónde hay que poner el foco?

-Una cosa es la trata. Otra la prostitución, que se nutre de la trata. No se puede poner el debate donde no está. No soy nadie para enjuiciar a una mujer que, con posibilidades de ser otra cosa, se prostituye. Tampoco se puede transmitir morbo ni drama, sino el problema.

-¿Y cuál es el problema?

-Que se traen mujeres pobres de los países más pobres para ser esclavizadas. ¿Por qué se traen? Porque es un negocio y porque está permitido el proxenetismo consentido, que es el paraguas.

-¿Por qué dice que estamos engañados?

-Manipulan el concepto de igualdad y libertad. Solo si tengo garantizada la igualdad de oportunidades tengo garantizada la libertad. Es una falacia decir que «lo hacen porque quieren» o que es una «actividad laboral vinculada al ocio» que, si se regulariza, se hace en «defensa» de la mujer. No conozco a ninguna mujer que, en igualdad de oportunidades, se prostituya. Ante una toxicómana que se prostituye, una sociedad sana la ayuda, no dice «que podría haber hecho otra cosa». A las organizaciones criminales les es más lucrativa la trata de mujeres que el tráfico de drogas.

-Si se legaliza la prostitución, como en Holanda, ¿qué porcentaje se regularizaría?

-Si se legalizara la prostitución en España pediría el cambio de destino. Sería el fracaso más estrepitoso, reconocer que tiene los mismos niveles que una Ingeniería de Caminos. ¿Cómo organizas la formación profesional? -Entre el modelo sueco y el neerlandés, entiendo que se queda con el del país nórdico, donde está prohibido pagar por sexo.

-La Fiscalía española, con la única la embajada con la que colabora codo con codo es con la sueca. También con otras latinoamericanas. Hemos conseguido condenas y desarticulaciones en Paraguay, donde ha descendido el número de mujeres explotadas. Tratamos que se persiga el delito desde el país de origen. Eso es lo que hay que hacer, y que con algunos países es imposible.

-¿Hay una solución legislativa?

-Hay que tipificar el proxenetismo. En cuanto se prohíba, se acaban los abusos en un porcentaje enorme. Pero, insisto: la solución no está en el Código Penal, sino en la sociedad. Es un problema de conciencia social. Es el concepto de mujer. Me repele ver una mujer expuesta en un escaparate, como si fuera un trozo de carne.