La médico que evaluó a la familia de Diana: «Las secuelas serán de por vida, los daños son irreparables»

La Voz de Galicia

santiago / la voz 19/11/2019 17:09 h

La muerte de Diana Quer implica otras tres víctimas: su padre, madre y hermana. «Sufren trastornos depresivos y trastornos por estrés postraumático al tener que revivir cada día lo ocurrido. Es una evolución de lo ocurrido tras los 496 días de espera agónica. También hay que valorar el daño emergente, que se agravará», explica la médico especializada en responsabilidad civil, Patricia Alcaraz, que declaró ayer en la sexta jornada del juicio: «Ahora se está en el juicio para pedir justicia, pero cuando se acabé esto, se bajará el telón y llegará la soledad. Por eso, la depresión irá a más. Las secuelas serán de por vida, los daños son irreparables». Especialmente crítico fue el diagnostico expuesto sobre la hermana de la fallecida por los trastornos ocasionados desde la desaparición y posterior muerte de la joven madrileña.

La Guardia Civil hizo nuevamente acto de presencia en la sala con dos agentes especializados en el reconocimiento de escritura, firmas o billetes falsos. Sobre los textos escritos por el único acusado, José Enrique Abuín Gey, concluyeron que, de forma inequívoca, fueron escritos por él. En dicho texto, Abuín expone a sus progenitores que si contactan con algún periodista le pidan no menos de 10.000 euros por hablar. También siembra la duda sobre su exmujer, al asegurar que él asumirá toda la culpa para que salga absuelta. También fue citado un perito caligráfico que analizó los mismos textos. Sus conclusiones son demoledoras: «No tiene control sobre su instinto sexual, carece de empatía y lo seguirá ejerciendo. Tiene habilidad para mentir». También se dijo que tiene predilección por el sadomasoquismo. El perito aseguró que trabaja para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado «día a día» y que la ciencia con la que trabaja, aunque no tiene un grado propio en el sistema educativo español, «está validada por el Ministerio de Educación» con cursos de estudios superiores que implican créditos para los alumnos. También que las facultades de Medicina de la Complutense, en Madrid, y de la Autónoma, en Barcelona, imparten esta ciencia desde hace años.

También comparecieron cuatro médicos y psicólogos forenses del Imelga que analizaron a Abuín estando ya detenido por la muerte de Diana Quer. Sí puntualizaron, a preguntas del magistrado presidente, Ángel Pantín, que la grafología, en el campo del psicología, no se contempla. Reconocieron que existe formación sobre esta disciplina en la Universidad de Santiago, incluso másteres con titulación propia en España. Las cuatro facultativas del Imelga, en base a su informe tras dos entrevistas, aseguraron: «Tiene una personalidad que se siente frustrado, que responde con rencor y que digiere con resentimiento de cara al futuro». «Destaca su irritabilidad», «no se percibe sufrimiento», «actúa en todo momento sabiendo lo que hace», carece de «sufrimiento emocional, solo por su hija mostró algo, pero fue un momento, nada más». La estrategia de la defensa pasó por dudar del citado informe de cuatro funcionarias del Imelga, que aseguraron que «siempre trabajamos así». Las otras respuestas también fueron rotundas: «Tiene un elevado control de la ira y puede explotar en cualquier momento», «no es afectivo en las relaciones sociales», «en la cárcel no está mal del todo», «en la cárcel decía que se reía con un amigo de un gitano con un problema mental».

Resulta relevante lo manifestado por tres agentes de la Policía Local de A Pobra que estudiaron el sistema lumínico de las dos calles que se ubican, por la defensa y la acusación conjunta, como posibles escenarios del crimen. En el caso del tramo de la calle Venecia (Abuín sostiene que la mató ahí), que mide 171 metros y solo cuenta con cuatro farolas, todas antiguas y de poca intensidad lumínica. Dicho escenario implica un punto de luz cada 42 metros. Caso contrario se da en el paseo marítimo de O Areal (donde habría sido raptada por Abuín), con farolas renovadas con luces led que aportan más claridad en la noche. De ahí que las acusaciones defiendan que esa mayor luz, frente a la oscuridad y el asentamiento de feriantes de la rúa Venecia, evidencien que Diana regresó a su casa por el lugar de siempre, más seguro y iluminado.

Declaró por videoconferencia la autora del estudio entomológico (de insectos) en el cadáver, que expuso que en el pelo de la joven se localizaron cinco pupas (fase de insecto en crecimiento) de mosca, de las que dos estaban vacías y tres muertas. La testigo aseguró que el cuerpo, al menos la parte en la que se localizaron, estuvo expuesto al aire en algún momento en referencia a que no todo el cadáver estaba sumergido. También está la posibilidad de que Abuín regresara a los pocos días al pozo, tal y como defienden la Fiscalía y la acusación particular, para cerciorarse de que los bloques seguían lastrando el cuerpo. Los otros dos declarantes del día, que comparecieron juntos, son los responsables de la empresa que identificó el coche de Abuín en la imagen captada por la cámara de una gasoli­nera en A Pobra que enlaza con la autovía AG-11. Fueron tajantes al concluir que el turismo captado es del acusado, prueba que casa con las geolocalizaciones de los móviles de la víctima y su verdugo, que se ubican a la misma hora y lugar que la citada foto.

El juicio se retomará mañana a partir de las 9.30 horas con la séptima sesión.

