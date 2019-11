La Xunta recurre la decisión del Supremo que ampara alquilar pisos turísticos por habitaciones

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia E. Álvarez

santiago / la voz 18/11/2019 21:23 h

El Tribunal Supremo anuló hace tan solo unos días dos artículos del decreto de uso turístico de la Xunta. En concreto, los dos que impiden alquilar por habitaciones las viviendas turísticas. De esta forma, el alto tribunal estima parte del recurso de casación que presentaron la Abogacía del Estado y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra el fallo del TSXG que desestimaba la demanda presentada previamente, y en la que se cuestionaban 27 artículos de la norma gallega.

Llegados a este punto la Xunta ha decidido recurrir la decisión del Supremo y lo hará de la única forma posible, presentando un incidente de nulidad, ya que no existe la posibilidad de plantear un recurso de casación. Lo hará con un argumento claro, y es que el Supremo se pronuncia sobre un artículo del decreto, el 4.2, tumbándolo, cuando ese precepto legal está amparado por una ley autonómica. El mencionado punto 4.2 recoge que «a comercialización da vivenda turística deberá consistir na cesión temporal do uso e desfrute da totalidade da vivenda, polo que non se permite a formalización de contratos por cuartos ou a coincidencia dentro da vivenda de usuarios que formalicen distintos contratos», y es idéntico al artículo 65.2 de la Lei 7/2011 de turismo de Galicia, por lo que el decreto no establece ninguna novedad en relación a la legislación previa, sino que recoge lo que ya amparaba ley.

En caso de que el Supremo quisiera anular esta medida, debería presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la propia ley, algo que no ha ocurrido. Este defecto de forma es precisamente lo que ha aprovechado la asesoría jurídica de la Xunta para presentar el incidente de nulidad.

Ley de acompañamiento

No es la única medida que pretende blindar la prohibición de que las viviendas turísticas puedan alquilarse por habitaciones. En la tramitación de la Lei de medidas fiscais e administrativas del 2020, la ley de acompañamiento de los presupuestos que está tramitándose en el Parlamento y está previsto que se apruebe en pleno el 17 de diciembre, los populares han incorporado una enmienda para modificar otro de los artículos de la ley, el 65 bis, con el fin de recoger específicamente las características de las viviendas de uso turístico, en las que no podrán formalizarse contratos por habitaciones.

La enmienda incluye otros cambios, como que en cualquier publicidad que se realice de este tipo de viviendas debe figurar el código que certifique que está inscrita en el registro de empresas turísticas.

El Supremo anuló en su fallo dos artículos del decreto autonómico, el 4.2 y el 5.1. Su contenido es muy similar pero se refieren a dos tipologías de viviendas: las denominadas turísticas y las de uso turístico. Tanto el incidente de nulidad como la enmienda del PPdeG quieren mantener la prohibición de que ambas puedan alquilarse por habitaciones.