Hoy en La Voz: El bachillerato de los investigadores; las enfermedades que se disparan cuando ganas menos; la agresión homófoba en Carballo

18/11/2019

Las noticias que debes conocer este lunes.

A Fondo

Comenzamos la semana hablando del acuerdo para un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Hoy te contamos que Zapatero fue uno de los padrinos del pacto entre Sánchez e Iglesias. «Deseaba que se produjera», confirmó ayer. Se atrevió incluso a dar algunas recetas para el tema más complejo al que se enfrentará, si cuaja, el futuro Ejecutivo. Para el exlíder socialista la única solución al desafío secesionista de Cataluña pasa por el «diálogo».

En sus Crónicas desde Madrid, Gonzalo Bareño escribe que «Estrasburgo vigila con lupa la investidura»: La negociación del PSOE con ERC hace difícil que Europa avale las condenas por sedición y entregue a Puigdemont. Torra ya ha puesto precio al apoyo secesionista: exige recuperar la figura del relator.

En clave de opinión hoy analizan la situación política Xosé Luís Barreiro Rivas en «La Petromaquia»; Carlos G. Reigosa en «La razón y la victoria»; Enrique Clemente en «El mal menor para Sánchez»; Xosé Carlos Caneiro en «Galicia y las regalías a Cataluña»; y X.L. Franco Grande en «Toda unha aposta».

Hoy en La Voz

Galicia solo recibió hasta ahora 60 de los 700 milones de la deuda que tiene pendiente por parte del Estado. Ante esta situación, la Xunta denuncia que falta el 90% a seis semanas para acabar el año. Y es que ese dinero está en sus presupuestos del 2019.

En Burela la repetición de las municipales en una de las mesas de la localidad dejó todo como estaba. El PSOE gobernará y el BNG se queda con el último edil en liza al empatar en votos con Burela Sempre.

Trescientas personas se beneficiaron en Galicia en un mes de compaginar risga y salario. La aplicación de un nuevo decreto permite desde septiembre mantener ambas prestaciones.

Abrimos página económica. Hoy entrevistamos a Carlos Tusquets, presidente del banco Mediolanum. «La concentración bancaria me parece exagerada», dice en esta charla que puedes leer completa aquí.

El coruñés Jacobo Campo Sáez dirige, junto a su hermana Blanca, el grupo Rodonita, que popularmente es conocido por el nombre de su padre, Epifanio Campo, y que cuenta con 200 empleados y una facturación de 35 millones de euros. Este domingo hablábamos con él: «Mi padre me decía que para dirigir una empresa hay que estar. Es lo que hago».

También te recordamos otra entrevista de este fin de semana con José Manuel Fernández Alvariño, presidente de un grupo que cumple ya 75 años y que está formado por empresas como Voltfer, Serinfer, Demesis o Galvintec. «Siempre negocié los jueves o los viernes; la gente está más relajada», dice.

El puerto exterior de A Coruña ya es el granero de Galicia. El cereal que entra por Langosteira alimenta a la mayor parte de la ganadería gallega.

El precio del cerdo en la comunidad gallega se dispara un 30% debido a la peste porcina en China. La comunidad no exporta directamente al país asiático, pero sí a través de terceros, y saca partido de la mayor demanda.

Cambiamos de asunto y hablamos ahora de salud, alimentación y renta. Y es que te desvelamos las enfermedades que se disparan cuando ganas menos. La incidencia de algunas patologías es mayor en personas con umbrales de renta menores a los 18.000 euros anuales.

Del fin de semana nos llegan los ecos de la sociedad carballesa volcada en pleno en apoyo a las dos chicas que fueron agredidas por besarse en un lugar público. Una joven, en representación de la pareja, leyó el sábado un comunicado en el Casino de la localidad: «Si las familias llegan a saber que somos nosotras, nos echan de casa fijo».

Exclusivo suscriptores

Bienvenidos al bachillerato de los investigadores. Son 31 los centros gallegos con StemBach, que lleva la investigación universitaria a las enseñanzas medias.

Los reclamantes de la primitiva de A Coruña pedirán cárcel para el lotero. El dueño del despacho de Loterías declarará junto a su hermano el próximo día 29.

Trece joyas de la arquitectura gallega

Mientras dormías

En las últimas horas hemos conocido la herencia que dejó Franco: 28,5 millones de pesetas. El Pazo de Meirás es la parte más valiosa del testamento que el dictador hizo en 1968, casi ocho años antes de su fallecimiento.

Además esta madrugada una furgoneta con 52 inmigrantes subsaharianos ha logrado atravesar la frontera de Ceuta lanzándose a toda velocidad contra la entrada del Tarajal.

Galicia en 313 concellos

En Redondela falleció ayer atropellado un hombre de 80 años que paseaba por una vía sin arcén. Tras el accidente, ocurrido poco antes de las once y media de la mañana, el conductor del vehículo fue sometido a las pruebas de alcohol y drogas, en las que dio negativo.

En Ortigueira piden cuatro años de cárcel por una estafa en la venta de una casa. Los acusados fueron los administradores de un grupo inmobiliario de Pontedeume que entró en concurso de acreedores.

Hoy en Santiago hablamos con Vicenta Doallo, la dueña de la Tita y que pasó 25 años en un bajo del Ensanche sirviendo copas a los más fiesteros: «El "after" era como mi consultorio sentimental, no me importaría volver».

En A Coruña la copropietaria de otro local, del restaurante local mejor valorado por TripAdvisor, nos decía ayer: «Ya no quedan hombres como el mío».

También en la ciudad herculina es noticia una mujer que circulaba con su coche con varios muebles sobre su cabeza, tal y como puedes ver en esta imagen. La Guardia Civil alerta de la peligrosidad que suponen este tipo de conductas en la seguridad de los ocupantes.

La incursión de un jabalí en el agua en la playa de Razo en Carballo no tuvo ayer un final feliz. Un ciclista vio batirse con las olas y perderse entre ellas a un ejemplar de tamaño adulto. La nada divertida moda de los jabalíes a nado en el mar.

Opinión

«Cíes: la razón salta por la ventana». Javier Guitián escribe sobre la polémica surgida en torno a la propuesta de las islas Cíes como Patrimonio Mundial por la Unesco: «Este es el país que tenemos: cuando los políticos entran por la puerta la razón salta por la ventana».

Lo más destacado de los deportes

El Deportivo, ante una encrucijada de difícil salida. El equipo blanquiazul afronta una de las peores crisis de su centenaria historia con una plantilla de dudosa valía, quince partidos sin conocer la victoria y un entrenador que anuncia una revolución. Aquí lo analizamos en profundidad.

El Celta encara un final de año para enderezar el rumbo y salir del descenso. Los célticos, que no ganan desde el 6 de octubre, se miden a cinco equipos de la zona media baja de la clasificación.

Hoy te descubrimos el refugio de la atleta Ana Peleteiro en La Alcarria. La triplista gallega vuela con el equipo de Iván Pedroso en el entorno espartano de Guadalajara y entrenando junto a la campeona mundial Yulimar Rojas.

Hoy será noticia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzga por desobediencia al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se enfrenta a una pena de inhabilitación acusado de desoír la orden de la Junta Electoral de retirar lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral.