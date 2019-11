El cable con los dos bloques colgados a Diana Quer tenía asas para hundir su cadáver en el pozo

Javier Romero / Álvaro Sevilla

; La defensa del Chicle asegura que no hay pruebas de que asesinara y violara a Diana Quer Las acusaciones insisten en el carácter depredador de José Enrique Abuín Gey Atlas

La defensa de Abuín Gey asegura que la acusación de su cliente está condicionada por la presión social motivada por «las cadenas de televisión y periódicos»

«Le eché la mano derecha al cuello, se fue para atrás, y con la otra mano le agarré la cabeza sin darme cuenta de que estaba haciendo fuerza. Se quedó con los ojos abiertos, le golpeé la cara dos o tres veces y no respondía, estaba muerta», «mi intención no era matarla», pero el cadáver de Diana Quer se halló en una nave de Rianxo. “No hablamos», «nunca le dije morena ven aquí», «no le cogí el móvil ni lo manipulé», pese a que existen seis intentos para desbloquearlo. «No se me ocurrió llamar a la policía, reaccioné mal pero fue así», «nunca llevó bridas en el cuello», en referencia a la que apareció en el pelo de la joven, 496 días después de enterrarla en un pozo, «estaría en el pozo», dijo.

Seguir leyendo