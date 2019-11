Medra o interese polo estudo do galego entre o alumnado do Bierzo e Puebla de Sanabria

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

redacción 17/11/2019 18:35 h

O estudo do galego cobra interse máis alá das fronteiras administrativas de Galicia. Basta con comprobar como o número de alumnos que elixiron esa opción en áreas como O Bierzo ou Puebla de Sanabria leva unha tendencia ascendente ao longo dos últimos tres anos.

De feito, neste curso, un total de 1146 estudantes aprenden galego nos centros educativos adscritos ao programa de promoción deste idioma nos territorios limítrofes, 34 máis que o ano anterior. As cifras déronse a coñecer durante a reunión de seguimento do programa na que participaron, entre outros, o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o director xeral de Centros, Planificación y Ordenación Educativa de la Junta de Castilla y León, José Miguel Sáez Carnicer.

O incremento do alumnado dase tanto en infantil e primaria como en secundaria ou na Escola Oficial de Idiomas de Ponferrada. De feito, sobre en 14 estudantes no primeiro caso, en 15 no segundo, en 5 no terceiro, e 3 no cuarto.

Os centros que están adscritos ao programa son un total de 19, dos que 14 son CEIP ou CRA e 4 IES.