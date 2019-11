Ana Pontón llama a ensanchar la base social del BNG de cara a las autonómicas

0

La Voz de Galicia MARIO BERAMENDI

Santiago de Compostela 16/11/2019 13:30 h

La portavoz nacional del BNG ha anunciado esta mañana que su formación empezará a trabajar desde ya para aprovechar la creciente corriente de simpatía hacia el nacionalismo gallego y se ha fijado el objetivo de ensanchar la base social de cara a las próximas elecciones autonómicas. En su intervención ante el consello nacional, el máximo órgano entre asambleas, Ana Pontón ha asegurado que el éxito logrado el pasado domingo, un orgullo para todos los gallegos con independencia de lo que votasen, es solo el principio de un largo camino. «A clave para que este proceso siga adiante e que sigamos confiando nas nosas propias forzas, e non nos autolimitemos; e sobre todo, que traballemos con moita humildade, facendo moito traballo social man a man coa xente desde país», ha insistido la portavoz nacional.

Ana Pontón ha asegurado que la segunda lectura que dejan las elecciones del pasado domingo es que el PP obtiene en Galicia el segundo peor resultado de su historia. Esto significa, según la líder nacionalista, que a día de hoy Feijoo no tendría la mayoría absoluta en las próximas autonómicas del 2020. «Isto é un motivo de esperanza, e nós imos traballar para que haxa un cambio político», ha dicho la portavoz. Pontón ha recalcado que ese nuevo tiempo debe estar nucleado alrededor del Bloque, «a única forza que ten un proxecto propio non subordinado a Madrid e que pode dar resposta aos problemas económicos e sociais confiando no potencial de Galicia».