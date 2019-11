La Xunta no ve encaje paisajístico al rascacielos que propone Jácome

0

La Voz de Galicia M. Ascón

ourense / la voz 15/11/2019 05:00 h

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda ha editado una serie de estudios de paisaje urbano con la intención de guiar las intervenciones urbanísticas que se hagan en la comunidad. «Dentro desas guías dificilmente vai encaixar un rañaceos de oitenta pisos en Ourense», opina la conselleira, Ángeles Vázquez, que responde de este modo a la propuesta lanzada por el alcalde ourensano. Gonzalo Pérez Jácome quiere construir un rascacielos de ochenta plantas y unos 300 metros de alto en unos terrenos de la Diputación en la ciudad.

Desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda explican que la ordenación urbanística es competencia de los ayuntamientos. «En todo caso, desde a Xunta avogamos polo coidado da paisaxe e, para tal fin, xa se puxeron a disposición da sociedade distintas guías con recomendacións e exemplos para integrar as posibles intervencións coa paisaxe na que se inscriben», precisa el departamento dirigido por Ángeles Vázquez, que apunta que un proyecto de este tipo debería aparecer reflejado en el plan urbanístico municipal, que aún no ha sido aprobado: «Para o desenvolvemento do proxecto que pretende levar adiante o rexedor municipal o principal punto é contar cun PXOM».

Priorizar el casco viejo

La propia conselleira hizo hincapié en ello durante una entrevista en la cadena Ser: «Ourense ten que aprobar o seu PXOM, e aí xa se determinaría se pode facer un rañaceos de oitenta plantas ou non». Vázquez cree que, antes de poner en marcha un proyecto de esas características, el gobierno municipal debería priorizar otros, como la recuperación del casco viejo de la ciudad. «Temos uns cascos históricos fantásticos e debemos ir pola vía da rehabilitación», apuntó Vázquez, que recordó las ayudas que tiene la Xunta en esta línea: «Insto ao Concello de Ourense a que nos pida unha área Rexurbe, de maneira que poidamos analizar non só a rehabilitación das vivendas, senón tamén a dinamización a nivel social e económico do casco vello de Ourense».

El portavoz del ejecutivo local, Miguel Caride, fue preguntado por este asunto en rueda de prensa y dijo que están trabajando tanto en la aprobación del PXOM como en la del plan especial de As Burgas. En todo caso, el concejal de Democracia Ourensana insistió en que la propuesta del rascacielos «é unha idea, tampouco ten máis percorrido o tema».