Un buceador de los GEAS: «Antes de morir [Diana Quer] sucedió algo espantoso»

15/11/2019 12:41 h

El juicio por el crimen de Diana Quer sigue su curso. Este viernes se celebra la cuarta sesión del proceso y las coartadas siguen cayéndosele a José Enrique Abuín Gey. Los primeros en comparecer, dos agentes de la Policía Local de Rianxo, han dilapidado el testimonio del Chicle, quien afirmó este martes que no necesitó luz para dejar el cuerpo de Diana dentro de la nave ubicada en Asados.

Los funcionarios han afirmado que el inmueble estaba lleno de objetos, por lo que era prácticamente imposible moverse por dentro: «Nos costó caminar por el interior de la nave. Había un coche desguazado dentro». Y han defendido también que la instalación no se limpió hasta octubre del 2016, dos meses después de que Abuín dejara el cuerpo. Que no necesitara un punto de luz parece prácticamente imposible. Como en las dos sesiones previas, los testigos siguen quitando verosimilitud al testimonio del Chicle.

La buceadora que realizó un simulacro con su cuerpo lastrado ha defendido que, en un caso similar, la persona siempre se hunde: «Lo que podía pasar con mi cuerpo y con cualquiera aunque con otras características, se tiren a la distancia que se tiren, es que el cuerpo se sumerge de manera clara y sin duda ninguna». Su testimonio choca también con el del Chicle, que afirmó que el de Diana no terminaba de hundirse en el pozo.

Han hablado también dos GEAS que participaron en la citada reconstrucción realizada en Murcia, y que aseguran que lo normal es que el cuerpo de Diana estuviera en el pozo en posición fetal. «Si antes de morir tienes un shock o una situación de pánico muy grande el cuerpo puede generar una adrenalina. Entonces el cuerpo reacciona con absoluta rigidez», ha defendido uno de los profesionales: «antes de morir sucedió algo espantoso». Sus palabras también cercan la versión del Chicle de que Diana murió en A Pobra y no en la propia nave.

También ha testificado el guardia civil que participó en el estudio de las cámaras de seguridad de la autovía AG-11. Dice que la ubicada en la gasolinera de la salida del polígono de A Tomada fue determinante para ubicar el coche del Chicle. Asegura que iba a una velocidad superior que el resto, a unos 140 kilómetros por hora, y que frenó en los dos radares que exsiten en el vial en dirección a Rianxo.

Continúa la sesión

El agente el Instituto Armado que revisó el teléfono de Rosario Rodríguez, por aquel entonces mujer del Chicle, confesó que se sorprendió al encontrar una foto de Abuín en la playa el día después de haber matado a Diana Quer. Habla también un guía canino, que defiende que se podría haber encontrado el cadáver sin la ayuda de Abuín: «el perro, una vez en la nave, marcó la tapa del pozo».

También han declarado a los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la investigación. Uno de ellos asegura que lo último que intentó hacer Diana Quer con su teléfono fue una llamada que no llegó a completar, mientras que otro afirma que el Chicle intentó darles un móvil que no era el que le requieron. No fue hasta más tarde que se lo entregó, aunque formateado.