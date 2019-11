El Prestige vuelve a verter y amenaza con una segunda marea negra

La grieta de estribor ha dado paso a un boquete de grandes dimensiones. Mientras, el juez ha ordenado el ingreso en prisión del capitán del petrolero siniestrado, acusado de desobediencia y delito ecológico Autor La Voz

Una segunda marea negra amenaza Galicia. La rotura ayer de otro tanque del Prestige ha dejado a una distancia de entre 100 y 144 kilómetros frente a Corrubedo otra gran mancha del fuel que ya ha destrozado buena parte de la costa coruñesa. Este combustible es de gran densidad y más tóxico que el crudo. La situación es de alerta máxima. Los daños en estribor son cada vez más apreciables y la grieta de más de 40 metros ha dado paso a un boquete de grandes dimensiones, por lo que el riesgo de que el buque se parta en dos ha aumentado exponencialmente.

El petrolero sigue vertiendo sin parar y la mancha es ya de cinco kilómetros de largo y dos de ancho Una horas después de que se abriera la grieta en el tanque, el tercero que revienta desde el miércoles, la mancha era ya de seis kilómetros de largo por dos de ancho. Todo parece indicar, por tanto, que el vertido continuo de fuel vaya incrementando esta desoladora estela a lo largo del día de hoy. En cuanto a la cantidad que carga este tercer depósito, no se han facilitado datos, pero la rotura de los dos primeros dejó en el mar unas 3.000 toneladas de veneno. El conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, confirmó ayer la rotura de este tanque, aunque confió en que el fuel no llegue a las costas gallegas gracias a la acción del viento de suroeste. Mientras, el delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, negó por la tarde que se hubiera abierto esta grieta. De Mesa y López Veiga tampoco coincidieron en la ubicación del petrolero. En la primera comparecencia del primero, a las 13 horas de ayer, este aseguró que el Prestige se encontraba a unas 80 millas de la punta Roncudo. Unos minutos antes, el titular de Pesca aseguraba en Malpica que el buque estaba en el mismo punto que el día anterior, entre las 55 y las 65 millas.

La principal incógnita no es cuál será el futuro del petrolero, sino si aguantará sin partirse en dos

Paralización

Así las cosas, según un portavoz de Smit, la empresa que se ha hecho cargo del rescate, el petrolero estuvo durante todo el día de ayer parado por orden de las autoridades españolas, que impidieron al buque navegar en dirección al sur. La compañía asegura desconocer los motivos por los que se impuso esta paralización.

La armadora niega que esté obligada a alejar el buque a unas 120 millas Tanto esta firma como la armadora aseguran que no han confirmado ningún contrato con el Gobierno para alejar hasta las 120 millas al Prestige. Arsenio Fernández insistió ayer en la existencia de este documento. La prioridad de Smit ahora es trasladar el buque a un puerto africano, ya está negociando con varios, para trasvasar el fuel. No obstante, Fomento no autorizará esta operación mientras el barco no esté fuera de las 120 millas. En cualquier caso, la principal incógnita que existe en estos momentos no es cuál será el futuro del petrolero, sino si aguantará sin partirse en dos. El propio director general de Marina Mercante, José Luis López-Sors, indicó ayer que el buque está muy afectado, por lo que «no se sabe lo que puede pasar. No se pueden hacer pronósticos», concluyó.

Dispositivos de rescate

El barco está enganchado por los remolcadores Ría de Vigo y Alonso de Chaves. Otros dos llegarán en las próximas horas. Un potente buque-grúa contratado por Smit para girar el petrolero y otro remolcador gestionado por el Gobierno procedente de Algeciras.

El capitán pasa su primera noche en la cárcel de Teixeiro

El capitán del Prestige, Apostolos Magouras, ingresó ayer en la cárcel de Teixeiro. El marino estaba detenido desde el viernes por desobediencia y atentado al medio ambiente, y ayer declaró durante tres horas ante el titular del juzgado de instrucción número 4 de A Coruña. Tras escuchar su versión de lo que sucedió a bordo del buque, el magistrado decretó su envío a prisión, imponiendo una fianza de tres millones de euros. El capitán marítimo de A Coruña, Ángel del Real, también prestó declaración, asistido por abogados del Estado.

A los juzgados acudió también el director de Accidentes Marítimos de las islas Bahamas, el capitán Douglas Bell, acompañado por dos miembros de su departamento. Aseguró que el Prestige superó hace seis meses una inspección del American Bureau of Shipping, y que las autoridades de este país realizan controles anuales para garantizar el «máximo nivel» de seguridad de sus barcos. El caso, posiblemente, pase ahora al juzgado de Corcubión, tras la denuncia presentada por el abogado Cipriano Castreje.

Llega un potente buque grúa para llevar el barco a un refugio y trasvasar el fuel

La empresa holandesa Smit y la española Tecnosub, contratadas para salvar el barco, no escatiman esfuerzos. Ayer por la tarde llegaba a Vigo el buque grúa De da, uno de los mayores del mundo, con el fin de unirse a las tareas de rescate.

Tras aprovisionarse en el puerto gallego, zarpó de nuevo a las nueve de la noche con la intención de alcanzar la situación en la que se encuentra el Prestige en el plazo de 12 o 14 horas, es decir, esta misma mañana. La tripulación del buque chino, compuesta por unas 15 personas entre las que se encuentran técnicos de Smit y Tecnosub, explicó que la intención es girar el barco, de modo que las olas dejen de golpear el lado derecho (estribor), que es el más débil. Con la parte más fuerte del buque soportando la fuerza del mar, los técnicos confían en poder seguir trasladando el barco en dirección sur, en busca de un refugio o zona más tranquila en el mar.

Un refugio

Allí, la opción que siguen barajando las empresas responsables del rescate es llevar a cabo un trasvase de fuel. Al mismo tiempo, prosiguen las negociaciones con diversos gobiernos africanos en busca de un puerto que quiera acoger al buque.

«Podemos estar una semana, un mes o un año en el barco, pero le dedicaremos el tiempo que haga falta hasta resolver la situación», señalan los técnicos del buque grúa chino De da.

La tragedia del Prestige en primera persona: « O percebe comeuno o Prestige » La Voz Cuatro primos percebeiros analizan el estado del percebe tras llegada de la marea negra EDUARDO EIROA Familias enteras dependientes de la venta de percebes ven peligrar su único medio de subsistencia y algunas comienzan a barajar la posibilidad de emigrar Manuel Haz Domínguez, Alejandro Haz Soneira, Santi Pérez Haz y Bernabé Toba Vilela son primos. Todos viven en Muxía y tienen en común, además del parentesco, que desde este viernes se han quedado sin trabajo. Tiñamos o mellor material e compradores e nos ven isto Tienen otra cosa que los une, un rasgo que de?ne a buena parte de los emigrantes de la Costa da Morte, que conocen en sus carnes lo que es la emigración: Santiago Haz se pasó once años en Suiza; Alejandro Haz trabajó en Algeciras; y Bernabé Toba en Alcalá de Henares. Por eso, cuando ahora hablan de volver a coger la maleta no lo dicen como una amenaza o una protesta, sino como una opción posible, aunque no les apetezca. «Íbamos ben, estabamos a piques de entrar na denominación de orixe co percebe da Costa da Morte, tiñamos o mellor material e compradores e nos ven isto», explica Manuel. Seguir leyendo

Diseño interactivo: Gladys Vázquez / María Pedreda

sigue las publicaciones diarias que hizo la voz sobre la crisis del prestige

Con tu suscripción puedes acceder a todas las noticias publicadas en La Voz de Galicia, desde 1882 hasta hoy, buscando por palabra clave

ENCUENTRA TUS RAÍCES Busca entre comillas el nombre de alguno de tus familiares o el de tu pueblo para ver todo lo publicado

Busca a tus familiares Busca entre comillas el nombre y apellidos de tu familiar para descubrirlo