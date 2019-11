Ocho testigos mastican las excusas del Chicle

0

La Voz de Galicia Javier Romero

Santiago 13/11/2019 14:39 h

La sucesión de testigos citados en la segunda vista del juicio de Diana Quer deja aún más accorralado a José Enrique Abuín Gey, el Chicle, único acusado de asesinar y violar a la joven madrileña el 22 de agosto del 2016. De las nueve declaraciones previstas, tan solo guardó silencio una hermana de Abuín. El resto se soltaron. Especialmente relevante fue lo dicho por su exmujer, Rosario, o por un otrora amigo del Chicle, que con sus afirmaciones lo dejó a los pies de los caballos. «Ibámos a discotecas estando él casado y con una niña. Ella no lo sabía, íbamos á ameixa (furtivismo) y al gasoil (robar). Metíamos las garrafas en el coche para disimular. Era él el que quería ligar. Le gustaban todas, pero más las morenas, delgadas y con el pelo largo».

El relato fue a más, poniendo de manifiesto sus gustos e intenciones sexuales: «Ibámos a casas de alterne a Santiago, Vigo y Pontevedra. Muchas veces, los dos contratamos los servicios. Las prefería de pelo largo, morenas y delgadas. Por el día también íbamos a institutos, muchas veces, a cualquier instituto. Íbamos en su Alfa Romeo, les llamaba guapas desde el coche y hablaba con algunas por Facebook, hasta lo intentó con mi hermana, pero ella no quiso».

Otro punto relevante de esta declaración puso en evidencia nuevamente al acusado. Abuín aseguró en sala el martes que no sabía si, cuando decidió llevar a Diana Quer al pozo, tenía agua. Ayer, el testigo que fue su amigo, aseguró: «En febrero o marzo del mismo año de la muerte de Diana fuimos a la nave, y me enseñó el pozo del sótano, lo abrimos y tenía agua».

Rosario Rodríguez, que aportó una coartada falsa a Abuín siendo todavía pareja, tampoco dejó en buen lugar al padre de su hija. «Le pregunté muchas veces si tenía algo que ver con la desaparición de la chica, y él me lo negó. Me decía que querían inculparle ese delito por los antecedentes que tenía». También desdice a Abuín al asegurar que no salió de su casa la mañana posterior a la muerte, tal y como asegura él para decir que se deshizo de pertenenecias de Diana. También confirmó que fueron a la playa en familia durante la jornada siguiente. «Durmió tranquilo y en la playa mantenía una actitud normal y relajada». Sobre la relación sentimental y sexual entre ambos, Rosario Rodríguez explicó que, además de pedirle que mintiera a la Guardia Civil, «en los últimos 5 años había una mala relación, casi no teníamos vida sexual».

Sobre posibles gustos muy concretos en el ámbito sexual, Rosario explicó que no tenía constancia, pero también aseguró que, debido a ese enfriamiento en la relación, tampoco puede opinar con conocimiento de causa: «Las relaciones eran en días alternos». También habló la hermana gemela de Rosario, Vanesa Rodríguez, que compareció ante el jurado popular explicando como la supuesta agresión sexual que sufrió hace 10 años por parte del Chicle le cambió la vida: «Poco a poco lo vas sobrellevando, sigues adelante. Es algo que nunca vas a olvidar. Llega la fecha y siempre te viene a la cabeza». Aseguró que, después de la presunta violación, cuando ella tenía todavía 17 años, Abuín llegó a amenazarla y afirmó que ese día lo vio con un preservativo. Vanesa relató como se alejó de su hermana, y que siempre intentó no quedarse sola con él. Sus hermanos y su otra hermana la creyeron. Rosario no.

El último testimonio de la mañana supuso otro punto de inflexión del juicio. Y es que la testigo, natural de Latinoamérica, explicó que en la primavera del 2017, en Taboadela (provincia de Ourense), esperaba a su marido en un vial para desplazarse a Ourense. «Vi las luces de un coche y pensé que era mi marido. Al no reconocer el coche, me aparté y el coche se me cruzó delante. Se bajó y me dijo: «Ven que lo vamos a pasar bien» Luego llegó mi marido y cruzó su coche también, se bajó y él escapó: «Mi marido fue detrás durante unos dos kilómetros, pero le apagué el coche, tenía miedo que lo matara». La testigo expuso que no denunció los hechos, y que solo al ver la cara de Abuín Gey en la televisión tras su detención, lo reconoció y acudió a la Guardia Civil para denuciarlo. «Tenía miedo, y desde entonces tengo secuelas».

Igual de relevante, aunque menos violento, fue el encuentro que dos jovenes de Boiro aseguran que tuvieron con Abuín en la madrugada del 23 de diciembre del 2017. Dos días después, también en Boiro, Abuín quiso introducir a otra chica en el maletero para violarla. Así consta en sentencia judicial. Dichas testigos, que son hermanas, aseguraron que aquella madrugada las invitó a su subir a su coche. A una incluso le dijo «rubia ven aqui, que te llevo a casa». Al no encontrar respuesta desapareció. Las chicas, ya en un bar con su padre y el novio de una, aseguran que lo vieron hasta cuatro veces pasando por delante del bar a poca velocidad e intentando comprobar si ellas estaban allí.