Hoy en La Voz: Los detalles del pacto Sánchez-Iglesias; la declaración del Chicle; el aniversario del Prestige; y mucho más

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Marta Ruiz

Redacción / La Voz 13/11/2019 09:41 h

Las noticias de este miércoles

A Fondo

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron ayer un principio de acuerdo para conformar un Gobierno de coalición «rotundamente progresista». A diferencia de las negociaciones de julio, en este caso no habrá vetos personales, por lo que el líder de la formación morada será vicepresidente del Gobierno. Ambos aspiran ahora a cogobernar tras una historia de descalificaciones que analizamos aquí. El pacto se selló con un abrazo entre ambos que puedes ver en este álbum.

La estructura del Gobierno y el reparto de carteras no se definirá hasta después de una investidura a la que todavía le faltan apoyos. En principio el pacto obligará a Sánchez a ampliar las vicepresidencias y prescindir de ministros. Lo previsible es que encargue la gestión política a Iglesias y que delegue el área económica en Calviño. Estos son los 10 puntos principales del acuerdo.

El PP anuncia la llegada de un Gobierno de «izquierda radical» y Casado ya ha descartado la posibilidad de abstenerse. Estas son otras reacciones.

En clave de opinión analizan el acuerdo, entre otros, Fernando Ónega en «El increíble flechazo de Pablo y Pedro»; Xosé Luís Barreiro Rivas en «Historia de don Pedro y don Pablo»; Roberto L. Blanco Valdés en «El cuento del bello durmiente»; Fernando Salgado en «La única vía para el desbloqueo» y Ernesto Sánchez Pombo en «Sánchez ya duerme bien». El «insomnio» de Sánchez también protagoniza la tira de Pinto & Chinto.

Además puedes votar y opinar en nuestras encuestas: ¿Qué te parece el Gobierno de coalición pactado?; y ¿Quién debería ser ministro?.

Hoy en La Voz

Mientras Sánchez e Iglesias perfilaban los últimos puntos del acuerdo, el secesionismo volvió a desafiar ayer al Estado al adueñarse de las carreteras catalanas. Torra culpó al presidente del Gobierno en funciones del corte de la AP-7, donde en la madrugada había hasta 500 coches atrapados. La policía francesa desbloqueó la frontera tal y como puedes ver en este álbum y en este vídeo. En clave de opinión escriben sobre ello Laureano López en «Con el fascismo francés hemos topado» y Mariluz Ferreiro en «Cataluña y sus fronteras».

Además el Parlamento catalán desoyó ayer al Constitucional y aprobó una moción que defiende la autodeterminación. Al mismo tiempo Oriol Junqueras logró una victoria moral que puede tener consecuencias legales.

En Galicia ayer comenzó el juicio por el asesinato de Diana Quer. El Chicle reiteró que mató a la joven madrileña sin querer aunque su alegato fue minado al evidenciarse que la joven volvía a su casa por el camino de siempre y no por el que él dice. «Le eché una mano al cuello. Se quedó con los ojos abiertos, estaba muerta», declaró José Enrique Abuín Gey ante el jurado. Mantuvo la mirada gacha, esquiva, atornillada al suelo casi toda la mañana. En algunos instantes sí levantó la vista y quedó retratado tal y como puedes ver en este álbum y en este vídeo. También ayer prestaron declaración Juan Carlos Quer que dijo que «el asesinato había generado cuatro víctimas, no una» y Diana López-Pinel que se encaró al Chicle: «Mírame a los ojos, mírame a los ojos».

El fallecimiento de un marinero tras encallar un cerquero en las rocas en Castro Baroña tiñó ayer de luto el sector pesquero gallego. «Vídeme axudar, que embarranquei», fue el grito de socorro que lanzó el patrón del Divina del Mar. La víctima, José Manuel Castelo, era un hombre que animaba las largas veladas de pesca a bordo.

Otra de las noticias del día en Galicia fue la reapertura del caso Alvia para investigar el presunto borrado de averías de Talgo. Se trata de la segunda vez que la Audiencia deja sin efecto el cierre de la instrucción.

Hace justo hoy 17 años, el 13 de noviembre del 2002, en medio de un gran temporal, la amenaza se cernía sobre Galicia. El Prestige, un buque con bandera de Bahamas, lanzaba un SOS a solo 50 kilómetros de Fisterra. En su interior, 77.000 toneladas de fuel. El que sería el mayor desastre ecológico de España acababa solo de comenzar: un petrolero a la deriva amenazaba con otra gran marea negra.

Tres de los protagonistas de la crisis del Prestige recuerdan lo ocurrido y las lecciones aprendidas: «Claro que foi un accidente, pero alguén tería que ser responsable».

Sigue la polémica en Carballo por el artista que tuneó un mural sobre el hijo pródigo con símbolos independentistas: el lazo amarillo (en el padre) y la senyera (en el hijo). Ahora la parroquia le invita a presentar la factura para pagarle.

Y de una polémica a otra. Lidia Bedman, esposa de Santiago Abascal, denuncia amenazas. La mujer del líder de Vox ha reproducido en su cuenta de Instagram algunos de los mensajes recibidos: «Ojalá te violen».

Otro de los temas del día nos llega desde el ámbito sanitario y tampoco está exento de polémica: medicamentos y remedios que no sirven para nada.

Este sí es un refrán gallego: «en noviembre, agua siempre». Aunque no tenga la fama, este mes es en muchas zonas el más lluvioso de la climatología gallega. Y es que esta semana lloverá sobre mojado en Galicia. En el litoral de A Coruña y Pontevedra se ha activado para el jueves el aviso rojo, cuando las olas superarán los ocho metros de altura. La ciudad herculina, ¿Groenlandia por un día?

Exclusivo suscriptores

Cuatro encapuchados asaltan la sede de Coren en Santa Cruz tras encerrar al vigilante de seguridad. Los ladrones retiraron tanto el teléfono móvil como un transmisor portátil que llevaba consigo en ese momento el guardia.

Las viudas que formaban pareja de hecho no cobran pensión si ganaban más que el fallecido. Las afectadas reclaman en el Parlamento Europeo un cambio.

La pérdida de tiempo en el trabajo le cuesta a las empresas más de 3.000 millones al año.

Mientras dormías

En las últimas horas hemos conocido que Greta Thunberg cruzará el Atlántico en catamarán para acudir a la Cumbre del Clima de Madrid. Partirá hoy de un puerto Virginia, en Estados Unidos, y cruzará el océano junto a una pareja australiana que se ha ofrecido a traerla hasta España.

Galicia en 313 concellos

El juzgado ve indicios de delito en el «chacha para todo» del alcalde de Vilanova a Carmela Silva. La causa contra Gonzalo Durán seguirá adelante por una falta de respeto a la autoridad.

Desde A Coruña nos llega el testimonio de Carmen Pardo, que sufre esclerosis: «Pensé morir, pero no soy el ombligo del mundo. Hay gente mucho peor».

Hoy visitamos el Castillo de Pambre, que recibe más de 13.000 visitas al año. Mazmorras, tumbas del siglo XII y la vista desde la torre principal son sus principales atractivos. Así es.

Opinión

«El método Kominsky» mejora con la edad. El artículo de opinión de Beatriz Pallas habla de la serie con estas palabras: «La segunda temporada de la serie mejora con la edad y demuestra que el Globo de Oro a la mejor comedia que recibió la primera no fue un espejismo. En las nuevas entregas llegadas a Netflix la relación entre ambos se hace más estrecha al tiempo que lidian con nuevas parejas, hijos y altibajos vitales».

Lo más destacado de los deportes

Esta madrugada David Villa, que juega actualmente en el Vissel Kobe de Japón, ha anunciado su retirada del fútbol profesional al término de la presente temporada de la liga japonesa a finales de año. «Siempre me he dicho a mí mismo que prefiero dejar yo el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí», ha explicado.

En la actualidad del Deportivo te contamos la forma en que se pulió el club el sexto tope salarial de Segunda. Futbolistas propensos a las lesiones, jóvenes promesas y descartes de otros clubes forman el actual plantel blanquiazul.

En el Celta es tiempo de segundas oportunidades. La primera apuesta de Óscar García reactiva a jugadores como Pione Sisto, Pape Cheikh o Juncà, que apenas habían contado, y pone en alerta a otros con la etiqueta de indiscutibles.

Hoy será noticia

Dos días después la dimisión de Albert Rivera tras la debacle electoral del 10N y cuando ya hay voces que apuestan, e imploran, por Inés Arrimadas para sucederle como líder del partido, Cs reúne este miércoles a su Comité Permanente para dar los primeros pasos hacia el congreso extraordinario del partido.