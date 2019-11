Un total de 241 médicos de familia se incorporan a su primera plaza en propiedad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia E. Álvarez

Santiago 12/11/2019 17:34 h

En el plazo máximo de un mes un total de 241 médicos de familia deberán incorporarse a su primera plaza en propiedad, tras finalizar el concurso oposición convocado por el Sergas. El Diario Oficial de Galicia publica la resolución de los aspirantes que han obtenido plaza y el destino elegido, y el 12 de diciembre tendrán que estar ya en su nuevo puesto de trabajo. La mayoría se incorporan a centros de salud y lo hacen en el turno de mañana, y son los menos los que han elegido una plaza en un punto de atención continuada o en turnos de tarde o desplazables.

Esto no quiero decir que no estuviesen trabajando ya, e incluso en algún caso puede suceder que lo hiciesen en el mismo puesto de trabajo, si se trataba de una vacante que se incluyó en la convocatoria de oposiciones. Si no se incorporan en un mes y no tienen una causa justificada perderán su derecho a convertirse en personal estatutario, pero en casos de fuerza mayor el Sergas puede prorrogar la toma de posesión.

El DOG también publica la resolución de otras 40 plazas de distintas categorías, como ingenieros técnicos o técnicos en documentación sanitaria.