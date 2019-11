Los mariscadores de la Costa da Morte: «Está todo arrasado, morreu o percebe»

0

Redacción 16/11/2019 05:00 h

«Non vai quedar sitio en Canarias para tanta xente», dice Ángel Vázquez mientras se toma una cerveza en un bar de Camelle. Es uno de los 117 percebeiros de la cofradía de esa localidad coruñesa, la más afectada hasta ahora por la marea negra del Prestige. «Todo o percebe morreu, temos a esperanza de que quede algo no fondo para que rexenere algún día, pero está todo arrasado», dice.

Desde la ventana del bar se pueden ver las olas coronadas de espuma oscura, como vestidas de luto. Abajo, el puerto, está cubierto por una capa de fuel. Llueve a cántaros y un mar que huele a gasolina pasa constantemente por encima del dique.

Pero no dejan de llegar curiosos, incrédulos que quieren ver la situación con sus propios ojos. Una mujer se acerca a la carrera: «Vivo aí ó lado —dice—, veño a ver como está esto, dicían que tiñan todo controlado, pero debe ser na súa casa».

En Camelle llegan al puerto en procesión, todo el día. Por la mañana en Muxía, en el santuario de A Barca, los percebeiros desafiaban el viento para ver cómo el fuel se lo comía todo.

«Pónseme o sangue malo de ver estas cousas»

López Veiga

En el puerto camariñán, base de operaciones de Salvamento Marítimo, los marineros esperan una ayuda que no llega: «Pónseme o sangue malo de ver estas cousas», comenta Fran Baña. A su lado, Manolo O Rubio sale disparado en busca de López Veiga. El conselleiro acaba de asegurar que no hay que ser alarmista, que no hay marea negra. O Rubio no se lo cree: «Teño que dicirlle onde está o petróleo».