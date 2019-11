Gonzalo Caballero ya se ve presidente de la Xunta: «O PP ten imposible gobernar Galicia»

0

La Voz de Galicia

11/11/2019

El PSOE gallego mantiene un porcentaje de apoyo cercano al 32 %, tres puntos por encima de la media española. También conserva los 10 diputados logrados en abril, con una mayoría social de progreso que «asoma cada vez que hai eleccións» y, sobre todo, que el Partido Popular «ten imposible gobernar Galicia» tras unas autonómicas. Este es análisis que realizó este lunes el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, que se ve a sí mismo un poco más presidente de la Xunta y con muchas más opciones de las que tendría Feijoo para sumar aliados a un futuro Gobierno.

El líder del PSdeG le quitó hierro al mal negocio que hicieron los socialistas con la repetición electoral, que les llevó a perder más de 700.000 votos en el conjunto de España, 68.000 de ellos en Galicia. También perdieron los socialistas gallegos la condición de primera fuerza política obtenida el pasado abril por primera vez en la historia autonómica, si bien Gonzalo Caballero prefiere hablar de «empate técnico» y de que el PP solo le saca un puñado de votos. «A distancia co PP estivo nun 0,66 % do voto, pero coa diferencia de que eles non teñen con quen conformar apoios» para gobernar, apuntó Caballero.

Los socialistas observan la paleta cromática en su conjunto y ponen en valor que las generales del 10N dejan en Galicia una mayoría de escaños progresistas. El bloque de la izquierda avanza de 12 a 13 diputados, al obtener el BNG uno. Y el de la derecha retrocede de 11 a 10, solo los del PP, al perder Ciudadanos los dos que tenía. «As forzas progresistas superan en 130.000 votos», incidió Gonzalo Caballero, a la suma de las tres fuerzas de la derecha, lo que apunta, en su opinión, a un cambio de Gobierno en Galicia.

«Imos cumprindo todas as fases, superando todas as probas, e imos acadar o obxectivo nas vindeiras eleccións autonómicas», recalcó Caballero, antes de insistir en que esta tendencia electoral de la mayoría de progreso se mantuvo a lo largo de todo el 2019, en varios procesos electorales, sin que el PPdeG lograra mejorar de forma significativa su nivel de apoyo.