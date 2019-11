La Fiscalía advierte de un aumento de los delitos contra la libertad sexual en Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia josé manuel pan

redacción / la voz 11/11/2019 21:25 h

El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, entregó este lunes en Santiago la memoria de la Fiscalía gallega al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, en la que se advierte de que se ha producido un aumento de los delitos contra la libertad sexual en Galicia, que se incrementaron más de un 20 % respecto a los casos registrados en el 2017, con la apertura de más de 1.200 procedimientos. Las agresiones sexuales subieron un 12 % mientras que los abusos se dispararon un 40 % respecto al año anterior.

También se ha detectado un incremento en el número de causas abiertas por delitos de narcotráfico, con un aumento del 7 % y con más de mil asuntos incoados, y en las relacionados con la seguridad vial, que vienen a significar aproximadamente un tercio de todos los delitos que fueron sentenciados en Galicia el año pasado.

Respecto a esos delitos relacionados con la conducción de vehículos, en la memoria de la Fiscalía se señala que el año pasado hubo más de 5.300 sentencias, y seis de cada diez de ellas fueron por conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas.

Por el contrario, han descendido los delitos contra el patrimonio, que cayeron un 6 %, y contra la integridad física, que bajaron un 14 %. En el 2018 hubo en Galicia ocho asesinatos, cuatro menos en el 2017.

Menos casos de corrupción

Los juzgados gallegos también registraron una disminución de los casos de corrupción política, económica y social, que pasaron de 156 investigaciones abiertas en el 2017 a 135 el año pasado. Los delitos de corrupción más frecuentes fueron, por este orden, la prevaricación, el tráfico de influencias, la malversación y el blanqueo de capitales.

La memoria destaca indicadores que se vienen repitiendo en los últimos años, como los de violencia machista, en los que se mantiene la cifra de más de seis mil víctimas en Galicia. La violencia machista protagonizada por menores también ha aumentado de manera preocupante, al pasar de cinco casos del año 2017 a los cuarenta registrados en el 2018.

El caso del ex fiscal jefe de Ourense

Tras la entrega de la memoria en el Parlamento, el fiscal superior fue preguntado por el estado del caso por el que la fiscala general del Estado sancionó al que fue fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado. Suanzes, que también fue advertido por la fiscala en relación con ese caso, no quiso hacer comentarios sobre el particular y apeló a la presunción de inocencia del ex fiscal jefe de Ourense, que recurrió la sanción que le fue impuesta.