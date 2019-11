«El problema de la pornografía infantil y del acoso a menores da miedo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia josé manuel pan

redacción / la voz 10/11/2019 05:00 h

Coordina una red de 150 fiscales en toda España que están especializados en la lucha contra la delincuencia informática, y está en contacto permanente con los investigadores policiales, con la red iberoamericana de ciberfiscales y con la red judicial europea de fiscales contra la delincuencia cibernética. «Estamos aprendiendo continuamente: es una delincuencia transfronteriza que evoluciona constantemente», dice Elvira Tejada de la Fuente, fiscala de sala del Tribunal Supremo y coordinadora del área de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado. «Tenemos de todo: estafas, espionaje entre empresas, delitos de odio, contra la intimidad, amenazas, coacciones, acoso a menores, pornografía infantil...».

-La estadística indica que los delitos informáticos son los que más crecen.

-Es que la delincuencia se está desplazando a Internet. Hemos establecido ahí nuestro ámbito de relaciones con los demás, chateamos, compramos en el comercio electrónico. Nuestra vida está en la Red y todas las perversiones y patologías de la actividad humana están ahí también.

-Y cada vez hay más estafas.

-Es la actividad delictiva que investigamos con más frecuencia. Calculamos que un 62 % de los delitos que investigamos en Internet son estafas. Pero quiero aclarar que también son los delitos que más se denuncian. Si nos faltan 3.000 euros en la cuenta, todos entendemos que tenemos que ir a la comisaría a denunciarlo. Pero hay otras actividades delictivas que no se denuncian, por razones bien de intimidad o bien de protección de la reputación.

-¿Por ejemplo?

-Tenemos cada vez más acosos a través de la Red, y no se denuncian con tanta frecuencia. O la pornografía infantil, que es un gran agujero negro. El desarrollo tecnológico está facilitando los ataques a la indemnidad sexual de los menores, y eso da mucho miedo. Pero ahí no denuncia nadie. Muchas veces, el menor ni siquiera sabe que ha sido objeto de la elaboración de material pornográfico. Los casos se descubren gracias a la vigilancia de las fuerzas de seguridad. O la chica que está siendo espiada o acosada por su novio. Eso pocas veces se denuncia.

-Preocupa lo que cuenta de la pornografía infantil.

-El problema de la pornografía y el acoso a menores da miedo. Además, la pornografía ya no es a la que estábamos acostumbrados en España, que era de distribución de material fabricado en otros países. Ahora estamos viendo mucha elaboración con imágenes de abusos sobre menores que después se venden. Hay grupos que se dedican a elaborar pornografía con menores y luego la distribuyen. Y con las cámaras de los móviles actuales eso se hace con facilidad.

-Se dice que ahora los pedófilos ya no tienen que ir a las puertas del colegio.

-Al distribuidor de pornografía infantil le basta con estar en casa y tener acceso a Internet. Pero el que fabrica pornografía tiene que ir al niño. Hemos detectado un caso en el que una banda usaba una furgoneta para ir a distintos lugares de España para captar a niños que están en situación vulnerable a los que les regalaban móviles a cambio de que hiciesen unas sesiones de pornografía. En otros casos hay depravados que colocan cámaras ocultas en baños o en centros donde hay niños. Y después están los abusadores de menores, que cuelgan sus grabaciones en Internet.

-¿Estamos preparados para luchar contra ese tipo de delitos?

-Estamos intentando estar preparados. En los últimos siete u ocho años ha habido una importante adaptación legislativa para afrontar este problema. Y se han establecido muchas medidas para reforzar la prevención, con la obligación de notificación de incidentes informáticos. Y hemos avanzado en la respuesta penal para que no haya sensación de impunidad. Pero hay algo mucho más importante: necesitamos que las víctimas denuncien.

«En España hay mucho espionaje informático entre empresas que no se denuncia»

Pornografía, acoso, abusos, amenazas, pero también ataques a sistemas informáticos de empresas. Elvira Tejada advierte que ese es un ámbito del que se habla pocas veces.

-¿Eso está pasando?

-Sí, eso está pasando a todos los niveles y no se está denunciando. ¡Cuántas veces se hace espionaje a una empresa para quitarle el listado de clientes! El ataque informático a empresas no tiene por qué tener por objeto el espionaje de derechos de propiedad industrial (marcas, patentes, etcétera), sino que puede orientarse al descubrimiento de otro tipo de secretos, como el listado de clientes o de proveedores o el sabotaje de sus sistemas para saber cuáles son sus líneas de negocio.

-Dice usted que eso no se denuncia. ¿Por qué?

-A veces no se denuncia porque la gente cree que eso no es delito, pero muchas otras veces es por cuestiones de reputación. Hay empresas a las que no les interesa que se sepa que sus archivos son vulnerables. Pero hay ataques informáticos a empresas, tanto grandes como pequeñas, y a infraestructuras críticas que no se están denunciando.

-En Galicia también hubo casos de ataques a empresas.

-En el año 2017 hubo un ataque de un virus, el Wannacry, que fue impresionante, porque en pocas horas afectó a más de 300.000 equipos informáticos en más de cien países. Se extendió como una mancha de aceite, pero muchas empresas ni quisieron denunciar oficialmente el ataque ni tampoco quisieron reconocer cuáles habían sido sus consecuencias, lo que nos impidió llevar adelante una investigación criminal. Ese y otros virus encriptan la información y luego los autores exigen dinero para desencriptarla con otro archivo, del que no se sabe si también es malicioso.