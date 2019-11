Feijoo espera un gobierno fuerte tras las elecciones y Caballero llama a votar para «non correr riscos»

0

Los líderes de los principales partidos políticos gallegos ya han ejercido su derecho al voto, dejando de paso ante los periodistas mensajes animando a acudir a las urnas

Especialmente madrugadora fue la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que hizo un llamamiento a la participación «con cabreo ou sen cabreo» para construir una Galicia con futuro. La nacionalista votó hacia las nueve y media de la mañana en Compostela, en el Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC). Lo hizo además acompañada por el cabeza de lista por A Coruña, Néstor Rego.

Pontón restó importancia al mal tiempo y, aunque admitió que hay «cabreo» entre los ciudadanos por la repetición de las elecciones, recordó que «Galicia xógase moito e ten que pór as súas posicións sobre a mesa, e hai que facelo hoxe para non arrepentirse despois». «O importante é que o futuro o decidamos entre todos y todas, libremente, votando desde as nosas ideas e principios» añadió.

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, votó en el Colegio Niño Jesús de Praga de Vigo. Acudió acompañado por Corina Porro, delegada del gobierno autonómico en la ciudad olívica. Tras depositar sus papeletas en la urna, Feijoo aseguró que estas elecciones solo serán útiles si sale un gobierno fuerte que desbloquee la situación política vivida en los últimos años. «Espero que os electores voten de forma clara para que haxa un goberno que poda facer fronte as dificultades económicas que imos vivir e peche definitivamente estes anos de inestabilidade política», señaló.

Incidió en la especial importancia de un Ejecutivo sólido ante un previsible empeoramiento de la situación económica: «Esa inestabilidade vese incrementada cunha previsible situación económica complexa, polo que é necesario, máis que nunca, ter un goberno que goberne», indicó.

También en Vigo votó el líder de los socialistas gallegos. Gonzalo Caballero depositó su papeleta en las mesas habilitadas en la lonja viguesa, donde recordó que el voto es un derecho pero también una responsabilidad: «Precisamos unha alta participación do electorado, e pensamos que a cidadanía ten que ir votar para decidir o país que quere e o que non quere».

El secretario xeral del PSdeG incidió en que cada voto «pode ser decisivo» y consideró que «non podemos correr riscos de que haxa unha participación baixa» que «desvirtúe» la opción escogida por los ciudadanos. «Cantos máis cidadáns participen, máis pleno será o resultado, máis colectiva será a decisión», apostilló.

La candidata de Galicia En Común-Unidas Podemos al Congreso por Pontevedra Yolanda Díaz emitió su voto en Ferrol, en el instituto de secundaria del barrio de Canido. Díaz aseguró que quienes «os que deciden as nosas vidas e mandan de verdade van votar» en las elecciones generales, por lo que hizo un llamamiento a que «as clases populares (...) xente nova, mulleres, e todo mundo vaia votar»

La cabeza de lista de Más País por A Coruña, Carolina Bescansa, también hizo un llamamiento a los gallegos para que llenen las urnas de «votos de cambio, comprometidos con la formación de un Gobierno». «No podemos esperar a tener terceras elecciones o nuevos bloqueos», advirtió, «As Pontes no pueden esperar, ni la Mina de Touro, ni el personal del Sergas, ni las 'Enfermeiras en Loita', ni el Astillero Barreras».

La candidata de Ciudadanos al Congreso por Pontevedra Beatriz Pino, que votó en la Casa das Artes de Vigo, se mostró convencida de que «muchos españoles y gallegos van a votar por el cambio». Animó a votar «con valentía» y «en libertad», y opinó que el alto porcentaje de indecisos muestra que «hay partido».