El rascacielos de Jácome, sin cimientos

La Voz de Galicia ourense

la voz 09/11/2019 05:00 h

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, se permitió este viernes bromear en un pleno con su última gran promesa. «No me digas que no quedaba bien un francotirador en un rascacielos», dijo el regidor, que asegura en todo caso que va en serio con su propuesta de construir en la ciudad el edificio más alto de España. Sin embargo, expertos en urbanismo y arquitectura ven inviable la operación.

¿Quién pagaría el rascacielos?

El gobierno municipal no ha aclarado cuánto costaría levantar el edificio, que tendría ochenta plantas y en torno a 300 metros de altura. En todo caso, el ejecutivo asegura que no se trataría de una operación especulativa porque el 80 % del rascacielos sería público. El Concello de Ourense quiere implicar a la Diputación en el proyecto porque es la principal propietaria de los terrenos (la conocida como finca Mariñamansa). Además, propone que allí se trasladen las oficinas administrativas de la Xunta y las del propio Concello. El 20 % restante quedaría para uso residencial y hotelero. El detalle está aún por definir porque, tal y como explicó el portavoz del gobierno local, por ahora es tan solo «unha idea que se lanzou».

¿Qué tramitación urbanística sería necesaria?

Según la concejala de Urbanismo, Sonia Ogando, del PP, para poder construir el rascacielos tan solo sería necesario retocar el PXOM aprobado provisionalmente. Precisamente, los socios de la coalición están negociando algunos cambios en el documento y este, según asegura la edila, ni siquiera haría necesaria una segunda exposición pública. No considera que la modificación sea sustancial porque actualmente se prevén allí seis torres de 16 plantas que se fusionarían en una sola y, de ese modo, «no se incrementaría la edificabilidad».

Sin embargo, según expertos en urbanismo consultados por La Voz, un «retoque» nunca incrementaría tanto la altura. Consideran que la construcción de una torre de ochenta plantas sí sería una modificación del plan general de urbanismo. Para cambiar la ordenación hay dos vías: un estudio de detalle, que en ningún caso sería posible para este cambio porque «la ley del suelo no permite que los estudios de detalle incrementen el número de alturas», o una modificación puntual del plan, que requeriría una nueva tramitación.

«Sin cambiar nada, no se puede hacer», según esas fuentes. Además, en el caso del polígono donde está situada la finca, la ordenación ya está dibujada en el plan y en estas circunstancias sí se pueden hacer cambios pero nunca «reduciendo el suelo destinado a viales ni incrementando el número de alturas». En ese sentido, ponen como ejemplo que dentro de la parcela edificable se podría variar el plan para hacer una torre más, de menos alturas, pero nunca una torre menos a costa de aumentar los pisos. Estos mismos expertos señalan que cualquier cambio tendría que realizarse una vez aprobado el plan, puesto que entre la aprobación provisional y la definitiva no es viable introducir modificaciones.

¿Qué opinan los arquitectos?

El presidente de la delegación ourensana del colegio de arquitectos, Rafael Castro, dice que «la intención original de la idea de liberar suelo concentrando edificaciones es buena, pero un rascacielos de ochenta plantas se queda totalmente fuera de escala para una ciudad como Ourense». Su predecesor en el cargo, Alberto de Paula, va más allá: «Desde el punto de vista urbanístico, no se me ocurren calificativos para definirlo. Ourense no es una ciudad para tener este tipo de edificación; no va a aportar nada». El rechazo lo comparte Xan Rodríguez, que también fue presidente del colegio de arquitectos en Ourense. «Ademais dos problemas que xeraría a nivel de servizos e mobilidade, esteticamente é unha idea que atenta contra o bo gusto», dice. La propuesta, sin embargo, también tiene defensores. José Jaime Vázquez dice que el rascacielos podría ser un «atractivo turístico» y señala que el diseño debe ser avalado por un arquitecto «de prestigio». En similares términos se expresa Juan Carlos Cabanelas: «Si se hace bien podría ser como una catedral del siglo XXI».