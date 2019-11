Feijoo ve «revelador» que el ADIF no concrete plazos del AVE en elecciones

0

La Voz de Galicia Juan capeáns

santiago / la voz 08/11/2019 05:00 h

«A Xunta ten a razón». A su pesar, el presidente Feijoo da por hecho que la puesta en funcionamiento del AVE entre Galicia y Madrid va a acumular nuevos retrasos, que impedirán el cumplimiento de plazos anunciados por el Gobierno de Rajoy y ratificados por el de Sánchez. Ambos afirmaron y asumieron que el final de las obras sería en este último trimestre del 2019, con un recorte de una hora en el viaje Madrid-Ourense, mientras que el final de las pruebas y la venta de billetes se activarían en el 2020.

En realidad, no hay ningún aviso oficial de que esto no vaya a ser así. Al contrario, la presidenta del ADIF, la gallega Isabel Pardo de Vera, aseguró este miércoles en A Coruña que los trabajos «van en plazo», pero pidió expresamente que no se reclame una fecha concreta por la dificultad que encierra cualquier aproximación cuando se entra en la fase de instalación de los sistemas de seguridad.

Esa indefinición, sumada al informe realizado por la propia Xunta, es la que lleva al líder autonómico a concluir que existen retrasos insalvables y actualmente indefinidos. «É revelador que non ofrezan prazos do AVE a Galicia a poucas horas dunhas eleccións. Non se van cumprir os prazos das obras, os das probas nin os da venda de billetes, pero xa o tiñamos asumido», se reafirmó Feijoo tras la reunión semanal con sus conselleiros.

Hasta en dos ocasiones repitió el dirigente gallego que esta realidad era inevitable a pesar de la «boa vontade e capacidade» de la presidenta del ADIF, que accedió a puestos de máxima responsabilidad en el administrador de infraestructuras ferroviarias en el 2016 de la mano de Ana Pastor.

«De Lugo xa non falamos»

La Xunta tampoco comprende que el ente dependiente de Fomento no tenga respuestas firmes a un proceso que depende en exclusiva del ADIF como es el de la implantación de los sistema de seguridad. «Se non saben eles diso ou do remate das obras, a quen lle preguntamos?», dijo el presidente Feijoo, que también se mostró molesto por el hecho de que el ADIF haya difundido en una presentación pública un mapa en el que no aparecen intervenciones que también están comprometidas a medio y largo plazo, como es la conexión entre A Coruña y Ferrol o el enlace entre Ourense y Vigo de alta velocidad. Sí aparecía reflejado el enlace Ourense-Lugo, «pero diso xa non falamos», ironizó el titular de la Xunta, que precisamente inició su cruzada por los plazos del AVE tras el anuncio del ministro Ábalos de que las dos capitales gallegas de interior estarían unidas por vías y trenes de altas prestaciones en el 2021, cuando en ese momento solo se estaba trabajando en los trámites para la electrificación de un pequeño tramo.

En su intervención pública, Pardo de Vera se mostró comprensiva con la sensación de «incertidumbre» que pueden tener los gallegos respecto al AVE, pero garantizó que los trabajos van «a todo ritmo», y más ahora con el corte en la vía entre Ourense y Zamora. Cuando se retome la circulación, a finales de mes, con las elecciones resueltas, los técnicos podrán aproximarse a una fecha real de uso, pero la directiva evitó concretar: «Se acaban, ese es el horizonte».