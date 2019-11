El ADIF intenta enfriar el debate sobre el AVE gallego: las obras «van en plazo»

0

La Voz de Galicia Eduardo Eiroa

A Coruña / La Voz 07/11/2019 05:00 h

La presidenta del ADIF, la gallega Isabel Pardo de Vera, estuvo en A Coruña acompañada por el director general de Alta Velocidad, Juan Pablo Villanueva, en un acto organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos para hablar sobre las obras del AVE gallego, un tema que se ha visto envuelto en la polémica los últimos días a costa de unos plazos que la Xunta asegura que no se van a cumplir. «Comprendo la incertidumbre de la gente y del ciudadano, pero se está trabajando a todo ritmo, las obras van en plazo», dijo Pardo de Vera. En su opinión, nunca han ido a tal velocidad, con más de 5.000 millones de euros contratados para hacer el corredor gallego.

Lo que no hizo la directiva fue concretar plazos, un año para la llegada y puesta en servicio del tren de alta velocidad hasta Galicia. «No me pueden pedir que diga si se acaba el 27 de enero o el 20 de febrero. Se acaban, y ese es el horizonte», apuntó, aludiendo a que habrá que asumir una cierta flexibilidad en las fechas, que no concretó. Es decir, se sigue sin saber si estará operativo en el 2020, en el 2021 o incluso más adelante. Y eso es lo que lleva reclamando la Xunta desde hace semanas que se aclare.

La presidenta del ADIF indicó que se está instalando en la línea a Galicia la última tecnología de señalización y comunicaciones, y apuntó a las pruebas de los trenes con los sistemas ERTMS (aquellos que garantizan la seguridad más precisa) como los causantes de cierta demora. «Antes las líneas se ponían en servicio en seis meses, ahora no», apuntó sobre los cambios en la seguridad, apuntando que esas pruebas tardaban en realizarse lo mismo en España que en otros países europeos. Esos test, dijo, «están yendo muy bien» hasta Puebla de Sanabria (Zamora).

Sin calendario

Cuando se acaben las obras del siguiente tramo, se empezará allí también con pruebas. «No puedo decir los meses que van a durar, pero se pueden hacer una idea con las otras líneas que estamos poniendo en servicio», dijo, aludiendo al caso de Granada, donde incluso hubo que interrumpir el servicio ferroviario durante un tiempo, con las consiguientes quejas de los usuarios afectados.

Pardo de Vera quiso zanjar de esta forma la polémica sobre las fechas de una infraestructura por la que los gallegos llevan esperando casi dos decenios. La presidenta del ADIF calificó como «un infierno real» la realización de las pruebas con el sistema ERTMS, pero pidió respeto para esos trabajos. «Claro que queremos ponerla en servicio, la inversión ya está hecha», recordó sobre la línea gallega. De hecho, sí reconoció retrasos en la Y vasca, pero aseguró que en el caso de Galicia se consiguieron «desbloquear todos los expedientes».

La lucense se refirió también a la marcha del denominado eje atlántico, el corredor que enlazará mercancías del noroeste con las líneas nacionales y europeas. Según Pardo de Vera, se está trabajando en una infraestructura «que se está iniciando».

En todo caso, sobre ese aspecto aseguró que no se trata solo de una infraestructura, sino de implicar también a puertos y empresas para darle impulso, porque si no, aseguró, «se quedará coja».

El «fiasco» de las mercancías

En ese foro, habló también sobre los planes de futuro de un sector que estará liberalizado de cara a diciembre del 2020 con nuevos actores que compitan contra el actual monopolio de Renfe.

El ADIF tiene una deuda, dijo, de 16.000 millones de euros y hace falta planificar un futuro menos dependiente de los Presupuestos Generales del Estado. En ese sentido apuntó que las infraestructuras existentes permiten aumentar los servicios que se prestan en un 65 %, incremento que, cree, se dará cuando otras compañías entren en el sector ferroviario. No ocurrió con las mercancías: «Ha sido un fiasco». Y puso cifras a ese fracaso: solo el 4 % de las mercancías se mueven actualmente en ferrocarril en España.

