Expediente en residencias de mayores, desfibriladores en colegios, intoxicaciones en guarderías y más

La Voz de Galicia Olga Suárez

La Voz / Redacción 06/11/2019 09:00 h

El debate electoral del lunes no hizo más que agravar el bloqueo político que vive España y ha reavivado el fantasma de otra repetición electoral. Quedan tres días de campaña y solo el 1,1 % de los gallegos que siguieron a los políticos por televisión dicen que cambiarán su voto. «Lo más alarmante es que nadie ha visto un mínimo consenso que invite a pensar que saldremos del bloqueo», se lamenta Fernando Ónega en España, después del espectáculo. Fue un mal debate, subrayan los expertos, plagado de mentiras y medias verdades que llegaron de todos los frentes. La profesora de Comunicación Política Gabriela Ortega analiza la intervención de cada candidato en este artículo. Así lo vieron Pinto&Chinto.

Sánchez acusa al Casado y Rivera de «achantarse» ante Abascal. Pero el líder de VOX está convencido de que PP, PSOE y Cs pactarán. No le importa que le tachen de representar a la extrema derecha y confía en que le apoyen de todos los frentes: «Muchos que votan izquierda han visto que VOX no muerde y nos van a respaldar», afirma en esta entrevista.



En clave gallega, el protagonista del día de ayer fue Mariano Rajoy, que acompañó a Feijoo en Vigo, donde ambos pidieron ese voto útil que eche a Sánchez del Gobierno. En Santiago estuvo Josep Borrell, donde alertó de una «fatiga democrática» que solo se puede quitar con «una movilización masiva». Y el café se lo tomaron en un bar de barrio Pontón y Rego, en un acto en el que quisieron visibilizar la Galicia real como objetivo de la campaña del Bloque.

Hoy en La Voz

La campaña electoral avanza, pero los problemas reales siguen en la calle y afectan a los colectivos más vulnerables: hoy nos detenemos en uno de los que más abunda en Galicia, las personas mayores, y en las residencias en las que muchas personas pasan los últimos años de su vida. La Xunta expedientó a 32 de ellas y una fue cerrada en los últimos años.

Y de los más mayores, a los más pequeños: esta semana se han vuelto a producir intoxicaciones en al menos una decena de escuelas infantiles. Si la semana pasada fue la palometa la que estaba en mal estado, en esta ocasión fue un plato de crema de brécol y raxo con macarrones.



El instituto Monte Castelo de Burela intenta recuperar la normalidad con ayuda psicológica para alumnos y profesores tras el fallecimiento de un chico de 13 años por un ataque cardiorespiratorio. Este trágico suceso ha reabierto el debate sobre la obligatoriedad de instalar desfibriladores en centros educativos. Hoy destacamos además la iniciativa saludable de un colegio de Pontevedra: todos los días a las 12.45 toca andar o correr.

Nos vamos a la universidad porque los alumnos de Medicina, una de las carreras más exigentes, han decidido alzar su voz y protestar por la excesiva presencialidad -con jornadas de hasta 11 horas de clase al día y 46 horas a la semana- las habituales ausencias docentes y otra serie de problemas. El decano, Julián Álvarez, se defiende.



Llama la atención la frialdad con la que actuó el menor de Foz tras asesinar a cuchilladas a su madre y esconder su cadáver en una maleta. Después hizo vida normal hasta que fue detenido. Ella, Minaene Franco, era una madre que no se emancipaba por no dejar solo a su hijo.

El bajón de temperaturas se ha hecho patente esta semana y mañana llega el aire polar a Galicia. Pero además de obligar a sacar el abrigo, el tiempo ventoso de los últimos días ha ayudado al bolsillo de los gallegos: la luz sale casi gratis por las noches gracias a los fuertes vientos.



Hablando de energía, Endesa ha acentuado sus inversiones en renovables para acelerar el abandono del carbón y «liderar la transición energética» en España.



Amancio Ortega fue encumbrado ayer de nuevo como la primera fortuna de España por la la revista «Forbes»; el mismo día en el que los trabajadores de Inditex conocían novedades en su jornada laboral a partir de enero: tarde libre los viernes, horario de entrada flexible o nuevas opciones de movilidad.

La tecnología y la inteligencia artificial son el último peldaño por donde ascienden actualmente los más audaces proyectos creativos. Hoy destacamos el de la estadounidense Madeline Gannon, «la artista que susurra a los robots», que ha visitado la factoría de Martorell donde se fabrica el Audi A1.

El dueño de 39 pisos turísticos en Foz quiere exportar el modelo que explota en Salamanca

El joven planea comprar más inmuebles y crear un valor añadido. ¿Es Óscar García Junyent lo que necesita el Celta? Hablan los jugadores que estuvieron a sus órdenes en el pasado

¿Por qué las mujeres sufren más dolor que los hombres?

Mientras dormías

Hay un grupo de españoles que ya ha empezado a votar en urna para las elecciones del próximo domingo: son los que residen en Oceanía. La jornada electoral en el Consulado español en Sídney comenzó con normalidad, aunque algunas personas mayores tuvieron algunos problemas porque no tenían toda la documentación.

Galicia en 313 concellos

«Entregaba mi casa para empezar de cero y ahora me dicen que tengo más deudas». A tres días de firmar la dación en pago, una vilagarciana descubre que el banco le endosa 35.000 euros más de deuda.

«Hubo momentos en que sentíamos que se le iba la vida». Un guardia civil de Pontevedra y tres policías vigueses auxiliaron a un hombre atragantado durante cerca de 40 minutos.



«En Londres había más oportunidades y estaba muy a gusto». Ahora, cuatro años después de emigrar, la coruñesa Vera Martínez planea su retorno tras conseguir dos ascensos en un año.



La «heroicidad» de abrir un negocio entre vallas y ruinas. Dos bares echaron el cierre desde que se cortó el paso en la calle Adán y Eva de Ferrol hace ya dos años, pero otro acaba de abrir.

Opinión

«Con la violación sexual ocurre como con la inmigración. O se está, o no se está. Y ha llegado la hora de estar. No es necesario decir sí, sí, sí, para que no exista violación. Ni tan siquiera decir no. No es preciso rebelarse a mantener una relación para manifestar la oposición. Basta con no participar en ella para que se convierta en un acto de fuerza». Así escribe Ernesto S. Pombo en su artículo Una violación es una violación.

Lo más destacado de los deportes

Óscar García arranca en el Celta con un día sin tregua. El catalán llegó a primera hora a Santiago y por la tarde dirigió su primer entrenamiento.



Las veinte maneras de perder un balón del Dépor. El encuentro de Fuenlabrada retrata las dificultades que tiene el Deportivo para desarrollar el juego directo, ante la falta de especialistas en este estilo.



Más allá del fútbol destacamos la hazaña que preparan los alpinistas gallegos Félix Criado e Íñigo Gutiérrez: al cielo del Himalaya, por carretera. El sueño olímpico de Sara Álvarez que se hace realidad. Y la conmovedora carta de Ricky Rubio sobre la muerte de su madre: «Cuando alguien que amas muere, es como si una niebla te envolviera».

Hoy será noticia

El primer ministro británico, Boris Johnson, pedirá a la reina la disolución del Parlamento para que comience oficialmente la campaña a las elecciones del 12 de diciembre, y presentará hoy el manifiesto del Partido Conservador.