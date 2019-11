Sebastián Salvador: «Un lesionado medular puede tener relaciones sexuales satisfactorias»

Rompiendo barreras. Ángel López no supera los obstáculos, sino que los fulmina. Con una lesión medular ha logrado ser subcampeón de España de natación y tercero en triatlón. Se acaba de casar y le gustaría tener hijos en un futuro

Ángel López es un experto en superar barreras. No le quedó más remedio cuando con 19 años un accidente de tráfico por exceso de velocidad le provocó una tetraplejia, a la altura de la cervical seis, «una lesión muy parecida a la de Ramón Sampedro». Aquel 3 de abril del 2003 no lo olvida: «Es como otra fecha de nacimiento. Nunca estás preparado para recibir una noticia así y menos cuando te dicen que tienes una lesión medular, pero que creen que no es completa. Entonces, siempre te quieres agarrar a la parte de que hay recuperación y los médicos tampoco te dicen definitivamente que no vas a poder caminar en la vida», asegura después de que el primer diagnóstico que recibió su madre fue que no podría moverse «de cuello para abajo».

