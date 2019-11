Feijoo insiste: «As obras do AVE non rematarán este ano» Vuelve a la carga contra el Gobierno central y critica «o desprezo» en materia ferroviaria y de desarrollo industrial

La Voz de Galicia

redacción / la voz 04/11/2019 05:00 h

El presidente de la Xunta volvió a asegurar ayer que los gallegos no podrán llegar en AVE a Madrid el año que viene, tal y como se había pactado primero con el Gobierno de Mariano Rajoy y después con el de Pedro Sánchez. En un acto celebrado en Narón, Alberto Núñez Feijoo hizo una encendida defensa de los informes que maneja su Gabinete, y que señalan que la conexión de alta velocidad con la Meseta no estará lista antes del 2021 por la demora de las obras -una información replicada por el ADIF al considerarla engañosa y tendenciosa-, y reiteró sus críticas al Ejecutivo socialista por incumplir los plazos acordados.

«As obras -advirtió- non rematarán este ano. O seguinte compromiso era comprar billetes no 2020 e ninguén dos que estamos aquí imos poder facer o ano que vén a ruta Galicia-Madrid simplemente porque os trens [do AVE] non estarán funcionando». Pero Núñez Feijoo aseguró que los incumplimientos no se acaban ahí, sino que se extienden a otras obras en materia ferroviaria sobre las que habría también un acuerdo con el Ministerio de Fomento. «A ruta Ferrol-A Coruña tiña un compromiso de adecuación de vías do que nada se sabe».

El presidente de la Xunta enmarcó lo que está ocurriendo con el AVE en una campaña de mayor calado que acreditaría, desde su punto de vista, «a deixadez e o desinterese por Galicia» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

El titular del Gobierno gallego puso especial énfasis en las crisis desatadas por la incertidumbre que rodea al futuro de Alcoa y la central de Endesa. «Se As Pontes pecha, o concello desaparecerá e toda a comarca sufrirá. Si Alcoa pecha, toda A Mariña lucense desaparecerá como sociedade industrial». Feijoo extendió este desinterés de Madrid a la hora de apoyar al sector industrial de la comunidad a la situación de Navantia y la construcción de las fragatas, actualmente paralizada.