Un acusado de atacar a su expareja en Ribeira dice que llevaba un cuchillo para autolesionarse

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

A Coruña / La Voz 04/11/2019 17:42 h

No la esperó embozado y escondido en el portal de la casa de ella a que saliese a trabajar a las ocho de la mañana, ni la atacó en cuanto salió tirándola entre dos coches ni tampoco le intentó clavar un cuchillo; él solo pretendía que ella le diese una oportunidad y había pensado que si no era así, se clavaría el cuchillo a sí mismo. Así se defendió ayer en la Audiencia Provincial J. C. P. A., acusado de intentar matar el 25 de agosto del 2018 a su expareja en Ribeira.

El inculpado, que solo respondió a las preguntas de su abogado, dijo que en absoluto pensó en atacar a la que había sido su pareja durante seis años, y para justificar el corte que ella tenía en la mano dijo que la mujer «se abalanzó» hacia «y se cayó al suelo». «Al agarrar el cuchillo se debió de cortar y el resto de lesiones se las haría en la caída», concluyó este hombre, que aseguró tener problemas con el alcohol y las drogas.

La versión de la mujer no puede ser más diferente. Ella sabía que su ex se había enterado ese mismo verano de que ella tenía una nueva pareja, pero no sospechó que la esperase al salir a trabajar por la mañana; lo hizo, dice, porque conocía perfectamente sus rutinas y al principio, cuando él se le echó encima en el portal la víctima no lo reconoció porque llevaba una bufanda y un gorro que le tapaban la cara. Sin mediar palabra, recordaba la mujer, él la atacó: «Me agarró por el cuello y me quería meter entre dos coches; pero ella reaccionó rápido y puso la mano delante para evitar la puñalada. «Vi cómo dirigía el cuchillo hacia mi cuello», explicó, y además de defenderse con las manos se puso a gritar.

El relato de la mujer ha sido respaldado por dos de los vecinos que salieron de sus viviendas alertados por los gritos de socorro. Ambos han reconocido haber visto al acusado portando un cuchillo de grandes dimensiones. Uno de estos testigos ha trasladado al tribunal las palabras que le manifestó la mujer cuando acudió a socorrerla: «Me dijo que él la había intentado matar con un cuchillo».

«A mí me cambió la vida. Yo era feliz y ahora tengo dudas sobre el futuro»

Ante el tribunal, la mujer valoró lo que esa experiencia le ha supuesto: «A mí me cambió la vida. Yo era feliz y ahora tengo dudas sobre el futuro. Soy consciente de que algún día estará en la calle y temo por mí y por mi hija».