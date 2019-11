Galicia, muy lejos de Cataluña y País Vasco al elegir nombres autóctonos

El 15 % de la población gallega lleva un apellido castellanizado, y el 4 % una forma híbrida

Insigne y sabia en el combate. Aldara. Que quiere ser libre. Fuco. Sacada de las flores. Antía. Famoso, glorioso. Roi. Maravillosa, gloria de Dios. Tegra. Y también Mencía, Brais, Sabela, Bieito, Minia, Cibrán, Uxía, Estevo. Todos prohibidos. Nombres con los que los gallegos no podían ser nombrados. Hubo un tiempo, no hace tanto tiempo, en que el que Tareixa, André, Neves y Lourenzo eran ilegales. No podían utilizarse. No se escribían. Pero se recordaban. Como los Martiz a los que rebautizaron Martínez en unas escrituras. O el Outeiro que se convirtió en Otero en un documento del siglo XVIII. Aunque lo que se escribe es lo que permanece, lo que intenta borrarse no siempre se desvanece. Y esos Martínez siguen siendo Martiz para sus vecinos. Y Otero sigue viviendo en la de los Outeiro.

Seguir leyendo