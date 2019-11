Feijoo pone límites al «retraso dun ano» del AVE: billetes en venta para el año jacobeo 2021

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia juan capeáns

santiago / la voz 01/11/2019 05:00 h

La llegada del AVE a Galicia avanza a buena velocidad en los tramos en obras, según los técnicos del ADIF, pero corre todavía más cuando pasa por la agitada estación política. El presidente de la Xunta y el ministro de Fomento se han enzarzado a cuenta de la fecha de la finalización de los trabajos y su puesta en marcha. Tras la denuncia de la pasada semana, Feijoo volvió a la carga con la sospecha de que existe un retraso evidente «dun ano» y puso como reto al próximo presidente de España que salga de las urnas dentro de dos domingos que admita la situación de demora, que actualice el calendario y que rubrique el compromiso de que en diciembre del 2020 o enero del 2021 -minimizó la exactitud del momento- esté a disposición de los ciudadanos la compra de billetes.

La llegada del tren de alta velocidad es la reivindicación número uno de las 25 que presentó el presidente autonómico en un informe elevado al Consello da Xunta. Son retos conocidos. «E non hai novidades porque somos previsibles», admitió antes de enumerar algunas de las cuestiones que quiere trasladar después de las elecciones al próximo inquilino de la Moncloa, «sexa quen sexa».

Financiación e infraestructuras

La Xunta fijó cinco ejes de actuación, que arrancan con la exigencia del pago de los 370 millones de deuda que el Estado retiene y que se corresponden con pagos que el actual Ejecutivo se ha negado a traspasar en funciones. Feijoo, a diferencia de su homóloga Isabel Díaz Ayuso, lo seguirá reclamando en el ámbito político y dejará la vía judicial como último recurso. También pedirá cambios en el sistema de financiación y la activación de la estrategia para hacer frente al reto demográfico.

Al margen del ramal central del AVE, la Xunta también quiere redefinir el calendario para el resto de las actuaciones ferroviarias pendientes, así como un plan de gestión aeroportuaria para minimizar el impacto de la llegada del tren o una larga lista con una veintena de actuaciones pendientes en materia de carreteras y gestión del agua, al margen de la conocida reclamación de la titularidad de la AP-9 y las inversiones para conectar mejor las ciudades con esta arteria.

Apoyo a la industria y empleo

El Gobierno gallego dedica un epígrafe exclusivo a la situación del sector industrial y en especial a las compañías electrointensivas, para las que pide un estatuto que permita tarifas eléctricas competitivas, así como facilidades para el desarrollo de las energías renovables o la construcción de una subestación eléctrica que dé cobertura a la factoría de PSA-Citroën en Vigo. Para Ferrol reclama un contrato puente para que Navantia mantenga su actividad hasta el inicio de las fragatas, en el 2022.

En lo que se refiere a servicios sociales, incidió en la habilitación de más profesionales sanitarios, los pagos por la dependencia, la cobertura de telefonía o la apuesta por los eventos jacobeos de la próxima década.

Ábalos ratifica los plazos y habla de un «ejercicio de deslealtad innecesaria»

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, abordó la polémica del AVE durante un acto en Madrid y atacó con dureza a la Xunta por la estrategia emprendida desde hace una semana. «Estoy asombrado. Las elecciones ponen nerviosos a algunos, porque estamos en la misma situación que cuando despaché con Feijoo el pasado año. Estamos cumpliendo y a principios del 2020 se empezarán las pruebas», afirmó el dirigente socialista remarcando su estupefacción. Y añadió: «Se pueden ver las obras físicamente. Entre el 2012 y el 2016, que era cuando gobernaban los suyos, no se veía nada, por eso no entiendo este ejercicio de deslealtad innecesaria. ¿Creen que confundimos Galicia con el PP o que no sabemos lo que necesitan los gallegos? Me sorprende, y más del señor Feijoo, con el que tuve una reunión correcta de la que salí muy contento. Si tiene alguna duda sobre aspectos técnicos, sabe que el ADIF está muy comprometido porque su presidenta [Isabel Pardo de Vera] también es gallega», indicó.

La nota de prensa de Fomento

La reunión que mantuvieron Feijoo, Ábalos y Pardo de Vera en octubre del 2018 en Santiago también resonó ayer en la sala del Consello da Xunta, en San Caetano. El presidente acudió a la rueda de prensa posterior con la nota de prensa que difundió el Ministerio de Fomento aquel día, para leer textualmente algunos de los párrafos en los que le atribuían al ministro algunos hitos, como que en el 2019 se iba a reducir el tiempo de conexión en una hora y que en el 2020 serían 120 minutos menos, ya que el tren podría circular a 300 kilómetros por hora. «¿Alguien lo puede acreditar? Faltan sesenta días para que se rebaje esa conexión de una hora. Es sencillo: esperemos esos sesenta días», reflexionó el presidente gallego, que se mostró dispuesto a pedir disculpas el próximo mes de enero si se cumple el calendario que se abordó en aquella reunión, que es el que sigue vigente a efectos reivindicativos.

El dirigente autonómico defendió la postura adoptada por la Xunta, que basa en un informe elaborado por la Consellería de Infraestruturas que ratifica lo dicho «por representantes del Gobierno», en referencia a unas declaraciones del delegado en Galicia, Javier Losada.