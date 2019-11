María Pérez: «Aquí coges experiencia de vida»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia jorge casanova

01/11/2019 05:00 h

La semana pasada, en un acto de entrega de premios de Protección Civil, María Pérez (Muxía, 1988) tomó la palabra en nombre del amplísimo colectivo que controla una carrera popular, apaga un incendio o reanima a un herido con la única recompensa de sentirse útil para su comunidad. Tiene su historia, María. Y me la cuenta en la sede de Protección Civil de Muxía con el mismo desparpajo con el que cautivó a los asistentes de la entrega de premios.

-¿A qué se dedica?

-Soy enfermera.

-¿Cómo se decidió a entrar en Protección Civil?

-Formalmente, desde el Prestige. Tenía 15 años y cumplí 16 al junio siguiente. Mis padres me firmaron el consentimiento oficial para convertirme en voluntaria. Mi padre es el coordinador de Protección Civil en Muxía, de hecho es el fundador. Así que esto lo he visto desde muy pequeña, desde los 4 años.

-Seguro que recuerda perfectamente aquellos días de la catástrofe...

-Recuerdo que vine con mi madre y mi hermana a ver qué era lo que pasaba y un compañero que estaba recogiendo llamadas de voluntarios de toda España me dijo: «Coge este teléfono». El estaba con uno y yo con otro. Y así empecé.

-Días intensos.

-Mucho. Hasta marzo del 2003 aquí llegó muchísima gente. Todo gestionado desde aquí. Venían, rellenaban formularios, firmaban un seguro. De eso me encargaba los fines de semana, porque entre semana iba al instituto.

-¿Algún día fue a limpiar?

-Alguno, pero yo era menor de edad y legalmente no podía?

-¿Con qué se ha quedado de aquellos días?

-Con las amistades de gente de todos los sitios. Sobre todo de Getafe. Estrechamos la relación entre las dos agrupaciones de Protección Civil. El jefe de allí es como de la familia.

-Parecía entonces que iba a ser muy difícil recuperar la normalidad, las playas limpias.

-Pues ya ve que está todo muy bien. Antes de aquello siempre había chapapote en las playas. No voy a decir que esté mejor, pero desde luego no pensábamos que iba a quedar así. Pero es que fueron miles de personas las que vinieron a limpiar aquí.

-El caso es que el nombre de Muxía queda unido ya para siempre al Prestige.

-Es que antes no se conocía. Te preguntaban «¿De dónde eres?» Y decías que de un pueblo de A Coruña.

-Usted lleva ya 15 años en Protección Civil, ¿diría que la gente reconoce el esfuerzo que hacen?

-Cada vez más. Al principio había gente que pensaba que cobrábamos, pero aquí, ni patacón.

-¿Y nunca pensó: «Para qué me metería yo en esto?»

-No, porque en mi casa se vivió de siempre. Yo hago mi vida igual que todos, solo que el teléfono te puede sonar a cualquier hora del día. No me resulta tan raro.

-¿Qué es lo peor que le ha pasado?

-Una vez me llamaron para que fuera rápido al campo de fútbol que había un niño de 15 años que no estaba bien. Cuando llegué, el niño estaba en parada cardíaca. Comencé una RCP (reanimación cardiopulmonar) hasta que llegaron los médicos y el helicóptero, pero ya no hubo manera de reanimarlo. Luego se supo que tenía un problema congénito y, aunque hubiera llegado al hospital, no se habría salvado.

-Si le pregunto si vale la pena todo ese tiempode voluntariado, me dirá que sí.

-Claro que sí. Por supuesto que vale la pena.

-Y el otro día la llamaron para hablar por todos.

-Me pidieron que contara mi experiencia, porque también recibía una medalla por cumplir quince años aquí. Y espero llegar a los 25.

-¿Le costó mucho hablar para un auditorio tan grande?

-Al principio, un poco, pero con el primer aplauso me tranquilicé y luego, con el segundo, ya me vine arriba.

-Se aprenderá mucho.

-Sí, aquí coges mucha experiencia de vida.

-¿Cuál es la lección más importante que ha aprendido en estos años?

-El compañerismo.

-¿Celta o Dépor?

-Celta. Y Real Madrid.

-Defínase en pocas palabras.

-Soy perfeccionista y alegre. Muy leal y muy fiestera.

-¿Tiene hijos?

-No. Será cuando Dios quiera.

-Acabarán en Protección Civil.

-Con un padre bombero y una madre enfermera... Algo relacionado con las emergencias les va a tocar.

-¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

-Viajar. Me encanta viajar.

-¿Tiene un lugar favorito?

-Soy una apasionada de Cuba, de su cultura y de su gente. En cuanto pueda, vuelvo.

-Si fuera presidenta del Gobierno ¿qué haría en primer lugar?

-Yo creo que el problema más importante que tiene España en este momento es Cataluña.

-¿Cómo lo solucionaría?

-Aplicando la ley. No creo que ahora se esté aplicando, porque no conviene.

-Dígame una canción.

-La casa de Tula, de Compay Segundo.

-¿Qué es lo más importante en la vida?

-La salud.