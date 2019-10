Sangría de trabajadores a Portugal, estudiantes gallegos en Cataluña y más

0

¿Qué tiene el norte de Portugal que atrae a tanto trabajador gallego? Los últimos datos sobre movilidad laboral en Europa constatan este proceso que tiene su principal razón en el fuerte proceso de localización de inversiones que se está produciendo en esta zona del país vecino. Pero también, en las trabas que se encuentran para montar negocios a este lado de la frontera: «Llevamos 17 años tramitando un polígono en Galicia». Finalmente, en el 2016, la empresa familiar Grupo Nogar instaló su planta logística en Viana de Castelo.

Por una razón bien diferente, otro colectivo hizo las maletas para dejar temporalmente su residencia en Galicia. Son universitarios gallegos que estudian en Cataluña y a los que les han pillado de pleno los disturbios del desafío secesionista. «Ojalá me hubiera ido a estudiar a Madrid», confiesan ante la oleada de violencia que provocan, en muchos casos, sus propios compañeros de clase.

Volvemos a Galicia y a sus carreteras, donde ayer se vivió un día trágico con dos víctimas mortales. Un hombre que acababa de salir de prisión falleció atropellado en la A-6, por donde caminaba en sentido contrario a los coches y sin chaleco reflectante. El otro accidente trágico conmocionó al municipio de Oia: el exedil Ángel Pombal murió al chocar su coche contra el muro de una casa.



No fue en estos casos, pero muchos accidentes con víctimas mortales tienen su origen en la ingesta de alcohol, un problema que no cesa. Ayer destacábamos las penas por beber al volante y hoy hablamos con Dani Fernández, que perdió una pierna tras ser arrollado por un conductor ebrio cuando tenía 18 años. «No do alcol e o coche imos a peor».

La llegada del AVE a Galicia entró de lleno en la campaña política que hoy arranca. Pero más allá de promesas electorales, hoy comprobamos cómo van las obras: se ejecutan en tres turnos y los fines de semana se aprovechan para transportes y remates. Pero el ADIF señala el interior de los túneles como puntos «críticos» para cumplir los plazos.



María Jesús García Pérez es la titular del Juzgado de Violencia de Género de A Coruña, pero es mucho más conocida como la «jueza pitonisa de Lugo», una polémica jurista que acaba de ser suspendida dos meses por irregularidades en la tramitación de peticiones de indulto.

La intoxicación de medio centenar de alumnos que comieron palometa en el menú infantil de su colegio o guardería en diferentes puntos de Galicia ha sorprendido mucho a la comunidad pesquera, que siempre ha calificado este pescado de bajo riesgo. Esta es la vigilada ruta de la palometa.

Los niños gallegos ya hoy no tienen clase, preludio de un puente festivo de muchos movimientos en la carretera. Precaución hay que tener siempre, más aún con el anuncio de una borrasca explosiva que cubrirá el cielo gallego mañana.

Las lluvias no impedirán que niños y mayores disfruten de las terroríficas fiestas que programadas por toda la comunidad; un bosque ambientado, rutas nocturnas o un psiquiátrico del terror: estos son los planes más originales para un Samaín de miedo.

Hoy arranca oficialmente la campaña para las elecciones del 10 de noviembre pero los españoles tienen una sensación de recibir propaganda política de forma permanente. No es casual, porque la Junta electoral ha expedientado a Pedro Sánchez por hacer uso partidista de la Moncloa, después de una entrevista televisiva grabada en el palacio presidencial. Delicada es la relación del líder del PSOE con Cataluña y el desafío secesionista ha provocado un roce en el propio partido: el PSC forzó a su candidato a recuperar la plurinacionalidad, después de que el borrador del programa electoral del PSOE suprimiera incluso la referencia a la mejora del autogobierno. Desde Galicia, Gonzalo Caballero está convencido de que «el PSOE será contundente porque no hay un proyecto alternativo». Puedes leer aquí la entrevista completa.

¿Y cómo siguen las encuestas? El PP pelea ya por adelantar al PSdeG en las cuatro provincias gallegas, según el tracking diario que realiza el Instituto Sondaxe. Ser ahora la primera fuerza es la clave de cara a las autonómicas del próximo año.

A las encuestas van dedicados varios artículos que destacamos hoy: Fernando Salgado escribe sobre El CIS y el nerviosismo del PSOE; Gonzalo Bareño describe un CIS utilizado para crear opinión. Y Xosé Luís Barreiro Rivas dedica su artículo de hoy al Extraño electoralismo hispano.

Mil kilómetros y 24 horas a la semana para jugar al fútbol. El sacrificio de Candela Vázquez, una ribadense de 13 años que viaja 4 días a la semana para entrenarse y competir con el Sporting.

El wasap que anuló un despido. El «haz lo que quieras» con el que un encargado respondió cuando una de sus empleadas le dijo que no iría a trabajar es un permiso «tácito», según esta sentencia.

Investigan a una docente de Malpica a cuya clase no quieren ir varios niños.

El grupo francés PSA y la italo-estadounidense Fiat Chrysler han confirmado su fusión para convertirse en la cuarta compañía automovilística del mundo con sinergias estimadas en 3.700 millones de euros y con el compromiso de no cerrar fábricas. No obstante, la automoción gallega se la juega en estas nuevas fusiones.

Al menos 65 personas murieron y otras 26 resultaron heridas tras la explosión de una bombona de gas que unos pasajeros usaban para preparar el desayuno en un tren en el sur de Pakistán. La explosión se produjo en torno a las 6.30 hora local cerca de la ciudad de Rahim Yar Khan y provocó un incendio en tres vagones.

Los brotes de paperas vuelven y no solo a Vigo, donde ayer se lanzaba una noticia de alerta. La parodititis también ha afectado últimamente a adolescentes y a adultos jóvenes de A Coruña, Ourense y Santiago.

Anoche fue identificado en A Coruña el hombre que agredió a una frutera por vender peras catalanas. La mujer confirmó la identidad de su agresor en una rueda de reconocimiento.

Los novios de la boda coruñesa que ha triunfado en Imstagran, disfrutan de su luna de miel asombrados por la repercusión que ha tenido su celebración: «Estamos flipando, no somos influencers ni nada».

¿Quién se escondía tras la máscara de Atilano, el esqueleto del «Supermartes»? Hablamos con Ángel Gradín, que ahora está retirado en Caldas de Reis.

Recodamos de la mano del antropólogo Manuel Mandianes los orígenes de una fiesta que Los progres llaman Halloween: «Para llenar el vacío que ha dejado la falta de ritos, los cazadores de novedades y los grandes almacenes importaron de los Estados Unidos la fiesta de Halloween, que es el Samaín que llevaron allí en el siglo XIX los colonos escoceses e irlandeses. El Samhain, fiesta celta en memoria de los antepasados, como otros muchos ritos y celebraciones precristianos, perduró con nombres diferentes en lugares distintos».

Los progres llaman Halloween al Samaín La Voz de Galicia Manuel Mandianes

El Celta sin fortuna y al descenso (2-1). Los vigueses equilibraron el tanto inicial del Betis en un buen segundo tiempo y ven arruinado su trabajo por un gol de Fekir en el minuto 89. Ante este panorama, el crédito de Escribá se agota.

Eneko Bóveda, versión 2010. Las bajas en el lateral izquierdo devuelven al futbolista vasco a una plaza en la que firmó una notable temporada en el Bilbao Athletic con De la Fuente.

Última jornada para solicitar el voto por correo, que se podrá depositar hasta el próximo viernes.