Los 25 retos de Feijoo al próximo presidente «con independencia de quen sexa»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 31/10/2019 15:27 h

Feijoo ha presentado esta mañana una batería de 25 retos y asuntos clave en la agenda gallega que va a plantear al próximo presidente que salga de las urnas el 10-N, «independentemente de quen sexa». El presidente de la Xunta adelantó que no se trata de «nada novo, porque somos previsibles», sino de peticiones que vienen de «meses e anos». La auténtica novedad es el hecho en sí de abordar en la reunión del Consello esta reivindicación, cuestión que explicó por las anomalías que, a su juicio, se están produciendo con el Gobierno de Pedro Sánchez. El dirigente gallego sostiene que ni Zapatero ni Rajoy ocultaron fechas de compromisos, ni debían dinero a Galicia -en referencia a los 700 millones no entregados por el Estado- y tampoco generaron las tensiones que viven determinadas industrias de la comunidad.

La Xunta marcó cinco ejes, que pasan por una mejora en el sistema de financiación que garantice los pagos y optimice los fondos en función de la dispersión de la población y la vejez; exigió con urgencia un marco estable para las compañías electrointensivas, así como carga de trabajo para los astilleros ferrolanos en el 2020; y despejar las dudas que se ciernen sobre cientos de empresas afectadas por la Ley de Costas. En el ámbito de los servicios públicos el Gobierno pone el acento en la creación de plazas sanitarias y las unidades judiciales pendientes, y presentó un epígrafe específico exigiendo un compromiso más amplio del Estado con las celebraciones del Xacobeo de la próxima década.

El año santo está ligado a la reivindicación más firme e insistente que hizo el presidente, y es que las obras del AVE estén completamente acabadas en el 2020 y que, mes arriba o abajo, se garantice la venta de billetes entre Madrid y Galicia para el 2021. La Xunta no renuncia al cumplimiento de los plazos, aunque Feijoo aclaró que «considerando a situación das obras» no se cumplirán con los objetivos del 2019 y del 2020. «Non me gustaría confirmalo», dijo el presidente, que se mostró dispuesto a pedir disculpas si dentro de sesenta días Fomento lograba reducir el viaje con Madrid una hora, tal como comprometió el ministro Ábalos hace un año.