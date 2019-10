Los polizones en camiones, algo infrecuente, pero nada extraño

0

La Voz de Galicia j. casanova

redacción / la voz 30/10/2019 05:00 h

«Nosotros hemos dejado de ir a Marruecos y al Reino Unido. Nos planteaba demasiados problemas», admite Carlos Ramos, de la empresa Anaratrans de Narón. Este empresario explica que el asalto de ilegales que se cuelan en el camión para intentar cruzar la frontera les ha amargado más de un viaje por lo que han preferido eludir según que rutas. La consulta con otras empresas radicadas en Galicia y especializadas en el transporte por carretera apunta a que este tipo de incidentes, como el que vivió esta semana un camionero lucense, son escasos y, en cualquier caso, concentrados en las inmediaciones de las fronteras de Francia con el Reino Unido y la de Marruecos con España.

«O asunto dos inmigrantes que se colan para entrar no Reino Unido non é moi frecuente, pero si que hai casos», confirma Alberto Vila, de la asociación de empresas de transporte Fegatrans. Vila subraya que, pese a que se trate de casos esporádicos, suponen una grave situación de indefensión para los transportistas: «Porque é o responsable da mercancía dende que a colle co camión ata que descarga».

«Pero muchas veces el transportista ni siquiera sabe con seguridad qué carga es la que transporta. Se dan muchos casos que el te dicen: ‘‘Engancha ese remolque y llévalo a tal sitio’’. Y no sabes nada de la mercancía», apunta Carlos Ramos. Este empresario recuerda un incidente al cruzar la frontera entre Marruecos y España: «Se colaron unos inmigrantes en el camión y el transportista no se dio cuenta. Fue luego, cuando pasaron el perro cuando lo supo». Este empresario señala que la otra frontera problemática es la del Reino Unido: «Allí tienen un problema serio con la inmigración».

Los transportistas consultados, expertos en rutas internacionales, opinan que casi con total seguridad, el camionero lucense en cuyo vehículo fueron detectados varios inmigrantes magrebíes era totalmente ajeno a su presencia. De hecho, fue él quien denunció ruidos extraños en el camión que guiaba y explicó que, probablemente, se habían introducido en el vehículo en un área de servicio próxima al paso de Calais, donde centenares de inmigrantes ilegales esperan una oportunidad para atravesar la frontera ocultos en todo tipo de transportes.

Los robos, otra amenaza

El problema de la inmigración no es el único que afecta a estos transportistas que se enfrentan a largas rutas internacionales: los robos son una amenaza mucho más frecuente. «Y no solo el robo de la mercancía o del gasóleo -señala Carlos Ramos- sino también en la propia cabina. Yo tengo compañeros que se protegen anundando con un cinturón las manillas de las puertas para que nadie pueda abrirlas desde fuera».

Alberto Vila refiere también la inquietud que atenaza a muchos transportistas a ese respecto: «Hai mafias que saben perfectamente o recorrido dos camións. Seguramente non atacan a un camión que leva madeira, pero si a outro que leva roupa o marisco». Las mismas mafias que introducen a inmigrantes sin papeles en camiones en rutas internacionales son las que controlan las mercancías susceptibles de robos sencillos de mercancías fácilmente vendibles en el mercado negro. De hecho, hay empresas que establecen por contrato que el camión no se detendrá hasta llegar a destino para evitar estos asaltos.