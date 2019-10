Juan Carlos Quer: «Cada noche escucho tus gritos de socorro desde el interior del maletero de aquel coche»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 28/10/2019 14:28 h

Más de mil días desde que desapareció Diana y más de seiscientos desde que fue hallado su cadáver. Desde entonces, los padres de la joven presuntamente asesinada por José Enrique Abuín esperan que se haga justicia. Hoy empezaba la cuenta atrás para ese desagravio con la apertura de la vista en los juzgados compostelanos de Fontiñas, pero tampoco pudo ser. Los padres de Diana Quer, que según dijo su abogado ya habían tomado rumbo a Galicia para declarar mañana en el juicio, tendrán que aplazar de nuevo sus ansias de justicia dos semanas más, hasta el día siguiente a las elecciones generales, festividad de San Martiño. Será entonces cuando se retome el proceso ante la imposibilidad del constituir hoy el jurado popular.

Ricardo Pérez Lema, el letrado, reconoció que era un inconveniente para todos, pero «más para los padres que llevan años sufriendo». Reconoció que«todos estamos cansados» pero que se había aceptado el aplazamiento con resignación porque«es así el sistema». Todos ellos, magistrados, letrados, forenses, técnicos y testigos retomarán el juicio el día 11 de noviembre porque «todos estamos en la misma batalla». Pero sobre todo porque, como admitió el abogado de la acusación,«es hora de hacer justicia a Diana, que es lo que todos hubiésemos querido».

El padre de la joven, Juan Carlos Quer, compartió en las últimas horas una fotografía de Diana, acompañada por un texto donde admitía que el juicio contra José Enrique Abuín no servirá para hacer Justicia. «Diana,comienza el juicio contra tu asesino confeso, pero no se te hará Justicia, porque ninguna condena te devolverá la vida», escribe. «Cada noche escucho tus gritos de socorro desde el interior del maletero de aquel coche, cada noche siento más tu muerte que mi vida», termina el tuit que acumula miles de mensajes de apoyo.

Diana,comienza el juicio contra tu asesino confeso, pero no se te hará Justicia, porque ninguna condena te devolverá la vida. Cada noche escucho tus gritos de socorro desde el interior del maletero de aquel coche, cada noche siento más tu muerte que mi vida. pic.twitter.com/OFggiG5CDW — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) October 27, 2019

Nadie quiere ser jurado

El día de la constitución del jurado comenzó con una enorme expectación en los juzgados compostelanos de Fontiñas. Hasta los propios funcionarios, acostumbrados a todo tipo de batallas y pleitos, curioseaban entre la nube de periodistas y cámaras que se arremolinaban en las puertas a la espera de que se llevase a cabo el último trámite previo al inicio de la vista: la constitución del jurado. Había 21 personas convocadas tras una criba anterior entre los que fueron llamados y que, por los motivos que fuesen, no reunían las condiciones para juzgar a Abuín Gey, El Chicle, ya fuese por su falta de objetividad, por conocer a las partes o por otros muchas razones que la ley recoge. Pero en el último momento, una vez que se comprobó que todos los que habían sido convocados se presentaron, tres de ellos alegaron razones de peso para eludir el proceso; dos, por motivos de salud (uno de ellos por un accidente de tráfico), y el tercero, por tener más de 65 años (se trataba de una mujer de 67 que podría haber aceptado, pero que se acogió a su derecho a no hacerlo por razones de edad. Una cuarta persona fue recusada en el último momento por la defensa al no considerarla imparcial.

; El abogado de la familia de Diana Quer: «El aplazamiento supone un inconveniente porque llevan sufriendo años» Atiende a los medios a la salida del juzgado el abogado que se ocupa de la representación legal de la familia, Ricardo Pérez Lama Xoán A. Soler

El tribunal tiene ahora dos semanas para convocar a ocho más entre los que habrá que elegir a las tres personas que faltan para completar los veinte miembros del jurado, ya que los otros 17 que acudieron hoy quedaron citados oficialmente para el juicio.«No me gustaría ser uno de ellos», admitía ayer una mujer a las puertas de los juzgados. El jurado popular que se siente en la sala, con José Enrique Abuín en el banquillo de los acusados y la familia de Diana en el lugar reservado para la acusación, no tiene una misión fácil. No solo deberá declarar inocente o culpable al Chicle del asesinato de Diana Quer, sino que deberá determinar si, como pretende la acusación a través del testimonio de los forenses, hubo agresión sexual, lo que podría abrir las puertas a una condena de prisión permanente revisable.

Y medio mundo pendiente de su veredicto.