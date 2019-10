Feijoo mantiene el pulso con Sánchez y exige saber cuándo culminará el AVE

0

Ni la presencia de Pedro Sánchez este domingo en A Coruña, ni tampoco el énfasis que puso en sus palabras al proclamar que va a cumplir con el AVE gallego, parecen amilanar lo más mínimo al Gobierno gallego. Después de morder al PSOE con el supuesto incumplimiento de los plazos para la puesta en servicio de la alta velocidad ferroviaria entre Galicia y Madrid, los populares no parecen muy dispuestos a soltar tan fácilmente la presa y están decididos a convertir este asunto en un caballo de batalla para las elecciones generales del 10 de noviembre. Por si no estaba lo suficientemente claro, el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, mantuvo ayer el pulso con Sánchez al admitir que el presidente en funciones sí dijo que cumpliría con el AVE gallego, «pero non dixo cando», puntualizó.

El mandatario autonómico aprovechó ayer su visita a una empresa pesquera en Vilagarcía para enfundarse el traje de campaña y entrar al cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez. Recordó que en el mismo escenario elegido para el mitin del domingo, y también en un contexto preelectoral, fue donde el líder del PSOE anunció que tenía «unha solución para o prezo da electricidade» de Alcoa, algo que no se ha cumplido.

«Dixo que cumpriría co AVE, pero non dixo cando»

«Gustaríanos crer ao presidente Sánchez», añadió Feijoo, antes de advertir que no era algo posible, pues el líder socialista se olvidó de un detalle: «Dixo que cumpriría co AVE, pero non dixo cando», subrayó, algo que no deja mucho espacio para la confianza, pues en el caso de Alcoa el compromiso esbozado en un mitin se lo llevó el viento, y no aprecia «ningunha garantía» de que con el AVE pueda ocurrir lo contrario.

Tanto el Gobierno central como su delegado en Galicia, Javier Losada, e incluso el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, insisten en denunciar que desde el PPdeG están instrumentalizando electoralmente los plazos del AVE para intentar desgastar a Pedro Sánchez. Los populares, en cambio, niegan con la cabeza y se atienen al calendario comprometido con el anterior ministro de Fomento, el popular Íñigo de la Serna, asumido después por el socialista José Luis Ábalos, de que las obras de la alta velocidad terminarían este 2019 y los billetes para la nueva conexión se podrían comprar en el 2020.

Feijoo puso de relieve que solo quedan «sesenta días» para el remate de las obras del AVE gallego y manifestó «o único que vai ter seguro son retrasos». Lo corrobora en base a un informe interno realizado por la Xunta, en el que se estima que las pruebas técnicas se deberían hacer el próximo año, así que los billetes no podrían comercializarse antes del 2021. Esa es la previsión de la Xunta, que desmiente Madrid. Y Feijoo la reiteró ayer, arguyendo que «non vou participar nunha mentira que os galegos van detectar de forma inmediata».

No fue el jefe del Ejecutivo gallego el único que ayer echó leña a la polémica del AVE. También lo hizo el número dos de la Xunta, Alfonso Rueda, al criticar que Sánchez viaje a Galicia para hacer «promesas» en los mítines sin concretar plazos. Y lo hizo también el delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, al remarcar que no estaba planificado un AVE para Lugo, sino una «lanzadera» para conectar con Ourense.

El líder del PSdeG acusa al PP de querer confrontar porque «non lle dan as contas»

Los socialistas gallegos hicieron acuse de recibo de la vocación del PP de hacer casus belli electoral con el calendario del AVE gallego, así que ayer no escurrieron el bulto. El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, advirtió que la estrategia de confrontación lanzada por Feijoo obedece a que «non lle dan as contas» para afrontar la cita del 10N y a que los populares ya no disponen de la posición mayoritaria que tuvieron durante todo el período democrático en Galicia.

«O PP e Feijoo van de mentira en mentira»

«O PP e Feijoo van de mentira en mentira», dijo Gonzalo Caballero, a preguntas de los periodistas, tras matizar que, de cara a las nuevas elecciones, la Xunta denunció primero el problema del impago de las entregas a cuenta y, después, lo intentó culpar al Gobierno central de la crisis industrial que vive Galicia. Pero al ver que estas dos cuestiones «se viñan abaixo», entonces se decidió poner los plazos del AVE sobre la mesa.

Para Caballero se trata única y exclusivamente de munición electoral, de ganas de confrontar. Y no ve base real para el conflicto, pues arguyó que «non hai nin un só minuto nin un só segundo» de retraso en el AVE que se pueda imputar al Gobierno de Sánchez.

También Luís Villares, portavoz de En Marea, se refirió a este pulso entre el PP y el PSOE y dijo que era «recorrente» y que, a la vez, encubre el «problema real» que tiene Galicia en materia de infraestructuras ferroviarias: la carencia de una red que «vertebre» el territorio.