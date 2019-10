Caballero anuncia que Alberto Varela será el nuevo presidente de la Fegamp El alcalde de Vilagarcía de Arousa sustituye en el cargo al de O Barco de Valdeorras

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia susana luaña

santiago / la voz 27/10/2019 18:35 h

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, que revalidó para el PSOE la alcaldía de la capital arousana con mayoría absoluta, será el nuevo presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en sustitución del alcalde de O Barco, Alfredo García. Esa fue la propuesta que ayer llevó Gonzalo Caballero a la ejecutiva del PSdeG, y que fue respaldada por sus miembros. El candidato de la dirección socialista gallega será el que salga elegido en la asamblea de la Fegamp que se celebrará el 29 de noviembre, ya que los socialistas siguen teniendo mayoría en los resultados de las elecciones municipales.

En una comparecencia en la que Varela estuvo acompañado por el secretario xeral de los socialistas gallegos, el alcalde de Vilagarcía agradeció a la ejecutiva su confianza, especialmente a Caballero, porque «é unha decisión persoal do secretario xeral», dijo. Varela se comprometió a defender los intereses de los 313 municipios gallegos, que, a su entender, se enfrentan cada día a un mayor número de competencias «que non van acompañadas de partidas orzamentarias» por parte de la Xunta. «É o que din todos os alcaldes, fales co que fales», subrayó.

El regidor arousano adquirió el compromiso de defender «a autonomía local, unha distribución xusta das competencias e que estas vaian acompañadas de partidas orzamentarias».