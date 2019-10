El BNG ante el 10N: «Desta vai

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 27/10/2019 14:39 h

Hace seis meses el BNG estaba «de remontada» y ahora está convencido de que «desta vai!». Con el ánimo de conseguir representación en el Congreso, que como recordó Ana Pontón no la lograron en el 28A «por un puñado de votos», el Bloque reunión de nuevo en Santiago a militantes, cargos del partido y simpatizantes convencidos de que el 10N «non é unha segunda volta para Pablo e Pedro» dijo la líder del BNG, sino «unha segunda volta para que Galicia teña voz propia en Madrid».

Los nacionalistas cada vez suman a más simpatizantes en sus encuentros preelectorales. En el Multiusos de Sar no cabían ayer los que llegaron desde diferentes puntos de la comunidad para escuchar a los cabeza de lista por las cuatro provincias en las elecciones generales y a la portavoz nacional, Ana Pontón. Un acto en el que también intervinieron la edila compostelana Goretti Sanmartín y el escritor Suso de Toro, jaleados entre el público por concejales, cargos políticos y alcaldes nacionalistas como el de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

El candidato por Ourense, el ex-alcalde de Allariz, Francisco García, animó a los gallegos a confiar en si mismos y en su país: «Se confiamos en nós, somos capaces de todo», aseguró. Por su parte, la diputada Olalla Rodil, número uno por Lugo, se dirigió sobre todo a las mujeres que hacen país cada día y las animó a votar por el BNG «como mulleres, como feministas e como traballadoras». Néstor Rego, cabeza de lista por A Coruña, puso su voz y la del BNG al servicio de Galicia en Madrid, «esa voz que faltou nos últimos tempos no Congreso e que só unha forza libre e soberana pode dar: a do BNG». Rego, que defendió el derecho a la autodeterminación de los gallegos, animó a movilizarse porque «foi sempre coa mobilización e a loita que o pobo acadou dereitos», y reafirmó el compromiso del BNG de estar siempre de lado «da xustiza, do pobo e de Galicia». La candidata por Pontevedra Carmen Da Silva aseguró a los militantes que «desta vai!» y le pidió a la sociedad gallega «que confíe en si mesma».

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien agradeció a los simpatizantes que no militan en el Bloque su apoyo, y también a Compromiso por Galicia el acuerdo al que llegaron para el 10N, se dirigió a los «frustrados e cabreados» por la falta de acuerdo tras el 28A para formar Gobierno en Madrid, y les animó a confiar esta vez en el BNG porque «despois de falsas espectativas, quedou demostrado que os intereses de Galicia só os defende o BNG». Pontón criticó a «esa esquerda que ía asaltar os ceos» y que al final se olvidó de Galicia, una izquierda que sumó a los demás partidos de ámbito estatal a los que llamó «a procesión dos caladiños». La líder del BNG advirtió sobre el peligro de Vox, pero también del PP porque, a su entender, «son dúas caras da mesma moeda» y acusó a Feijoo de pasar de ser «o recadeiro» de Rajoy para pasar a ser «o recadeiro» de Casado. Ana Pontón finalizó su discurso entre aplausos diciendo que «estamos nunha encrucillada para Galicia e a os galegos vainos a vida en ter voz propia en Madrid».