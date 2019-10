El BNG exige la devolución a Galicia de 33 piezas de gran valor patrimonial «espoliadas polo Estado»

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 26/10/2019 17:19 h

El BNG exigirá la devolución a Galicia de al menos 33 piezas de gran valor patrimonial que, a entender de los nacionalistas, fueron «espoliadas polo Estado» a través del tiempo. El candidato del BNG a las elecciones generales por A Coruña, Néstor Rego, se refiere, en concreto, a esculturas del taller del maestro Mateo de la Catedral de Santiago, a columnas de San Paio de Altealtares y a una colección de torques y joyas, como la diadema de Ribadeo, en poder del Ministerio de Cultura.

Desde la plaza de A Quintana y ante la Catedral de Santiago y el monasterio de San Paio, lugares de los que proceden la mayoría de las piezas, Néstor Rego se comprometió a exigir la devolución a Galicia de ese patromonio «espoliado» si el 10N resulta elegido diputado. «Queremos recuperar ese patrimonio artístico e documental para o pobo galego porque é froito dun espolio que se produciu ao longo de moito tempo por parte do Estado», dijo el candidato nacionalista. «Esta demanda partilla dun movemento que existe hoxe no mundo contrario a esta pillaxe artística que se ten producido como resultado de procesos de colonización e nós tamén reclamamos que esas pezas sexan exhibidas no noso país», indicó Rego en referencia a la reciente devolución de más de doscientas piezas de Cataluña y Aragón tras dos sentencias judiciales.